Год российской сборки

Рынок легковых автомобилей 2024 года оказался значительно выше первоначальных прогнозов. Отложенный спрос после дефицита прошлых лет и другие факторы привели к росту продаж на 48,4%, до 1,57 млн штук, что стало лучшим результатом с 2019 года. Однако уже в первом квартале 2025 года ожидается сокращение рынка, и дополнительно ситуацию осложнит затоваривание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отложенный спрос дал толчок к восстановлению продаж автомобилей до показателей 2019 года

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Отложенный спрос дал толчок к восстановлению продаж автомобилей до показателей 2019 года

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году, несмотря на высокую ставку ЦБ, волатильность курса рубля и индексацию утильсбора, выросли на 48,4% год к году, до 1,57 млн штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший показатель с 2019 года, когда было реализовано 1,59 млн машин. В январе 2024 года в оптимистичном сценарии агентство прогнозировало годовые продажи в 1,4 млн штук.

«Четыре года не хватало машин, и вот первый год, когда рынок наполнился большим объемом»,— заметил Сергей Целиков из «Автостата». Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорит, что одним из драйверов значительного роста стал отложенный спрос после «ямы на авторынке» прошлых лет. «Еще один фактор: бесконечное понимание, что автомобили будут еще дороже. Это подстегивало многих. Плюс, возможно, самое главное — у людей были деньги. Свои или заемные»,— добавляет господин Кадаков.

Lada — лидер авторынка 2024 года и единственный представитель не китайского автопрома из топ-10 самых продаваемых брендов в стране.

Еще одним исключением можно назвать белорусский Belgee, который, однако, производится совместно с Geely. Реализация легковых автомобилей АвтоВАЗа выросла на 34,4% год к году, до 436,16 тыс. По подсчетам «Автостата», доля автопроизводителя за год снизилась с 30% до 28%. Сам АвтоВАЗ о годовых продажах, включая легкий коммерческий Largus, пока не отчитался. Но согласно заявлениям компании, сделанным в начале года, в РФ в 2024 году должно быть реализовано не менее 450 тыс. моделей Lada.

Лидером среди иномарок стал расширяющий свои производственные мощности в России (см. “Ъ” от 24 октября 2024 года) китайский Haval. Продажи марки выросли на 70,6%, до 190,62 тыс. штук. Замыкает топ-3 бренд Chery, увеличивший реализацию на 32%, до 157 тыс. штук. Следом идут Geely и Changan с ростом продаж на 59,4% и в 2,2 раза, до 149,12 тыс. штук и 106,1 тыс. штук соответственно. В «Автостате» уточняют, что в первой десятке марок только Exeed завершила год с отрицательной динамикой (на 3%). Наименьший рост показала Omoda (на 18%), а сильнее всего выросли продажи у Belgee (почти в 30 раз на низкой сравнительной базе).

Все модели из топ-10 демонстрируют рост продаж, отмечают в «Автостате» (см. таблицу). Наименьший у Lada Granta (на 2,8%), а самый значительный — у Haval M6 (в четыре раза).

Топ-10 самых продаваемых моделей легковых автомобилей по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение за год (%) Доля (%) 1 Lada Granta 201 491 2,8 12,82 2 Lada Vesta 123 170 199,9 7,84 3 Haval Jolion 83 828 50,9 5,34 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 64 811 57,9 4,12 5 Chery Tiggo 4 Pro 52 700 60 3,35 6 Lada Niva Travel 50 188 7 3,19 7 Geely Monjaro 47 893 134,5 3,05 8 Lada Niva Legend 46 817 20 2,98 9 Omoda C5 38 374 7,1 2,44 10 Haval M6 38 043 303,3 2,42 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

В декабре 2024 года рынок несколько вырос относительно ноября, однако месяцем высоких продаж, как это традиционно бывает, декабрь не стал. По данным «Автостата», продажи в первый зимний месяц выросли на 3,3% год к году и на 1,3% к ноябрю, до 123,4 тыс. штук. Топ-5 рейтинга по брендам соответствует годовой статистике.

В «Рольфе» и «Авилоне» не прогнозируют снижения спроса в январе относительно прошлогодних результатов.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов полагает, что реализация новых машин будет на уровне 90 тыс. штук против 80 тыс. штук в прошлом году. В феврале рынок может несколько подрасти, до 100–110 тыс. машин. «Есть важная оговорка. Рост контрактования сейчас связан с тем, что дилеры отдают часть своей маржи. На всех давят стоки, финансирование стало экстремально дорогим. Соответственно, все дилеры стараются избавляться от стоков»,— отмечает господин Иванов, добавляя, что в такой ситуации доходность дилеров находится под угрозой.

Директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что причин для значительного роста продаж сегодня на российском авторынке нет: ключевая ставка по-прежнему остается высокой и наблюдается снижение объемов кредитных сделок. «В первом квартале этого года будет продано меньше машин, нежели годом ранее. Снижение объемов продаж автомобилей составит 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года»,— отмечает топ-менеджер. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов прогнозирует снижение авторынка в диапазоне 10–15%, до 68–72 тыс. автомобилей в январе и 88–93 тыс. штук в феврале. Господин Целиков напоминает, что сейчас на рынке есть фактор затоваривания: предложение значительно превышает спрос (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года).

«Автостат» сохраняет базовый прогноз по рынку легковых автомобилей в 2025 году: снижение на 10%, до 1,43 млн штук, отмечает Сергей Целиков. Ранее в агентстве уточняли, что на негативную динамику будут влиять высокая ставка ЦБ, индексация утилизационного сбора, ослабление рубля и рост цен. «Март и апрель будут показательнее для года, чем зимние месяцы. Если март резко пойдет вверх, то год может быть нормальным. Если нормальных продаж не будет, то по году будет сложно»,— резюмирует эксперт.

Наталия Мирошниченко