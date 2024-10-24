Мал для Нaval

Второй по объемам продаж на рынке новых автомобилей после Lada китайский Нaval готовится к увеличению доли рынка. Автопроизводитель с 2025 года расширит мощности завода под Тулой примерно на треть, до 200 тыс. машин в год. Локализация позволяет предложить более конкурентные цены, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Китайский Нaval (входит в Great Wall Motor) планирует увеличить производственные мощности на заводе в Тульской области до 200 тыс. машин в год, сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Модернизацию планируется завершить к 2025 году. Основной этап расширения производства пройден, остальные работы завершатся до конца года, говорит топ-менеджер. Объем инвестиций в проект компания не раскрывает.

С момента запуска в 2019 году производственные мощности завода были рассчитаны на выпуск до 150 тыс. автомобилей. «Завод имеет ограничения с точки зрения пропускной мощности по разным этапам сборки. Мы расширили узкие места, в том числе за счет увеличения площадей завода»,— рассказал господин Акифьев, уточнив, что также на предприятии увеличилось количество роботов.

Владимир Беспалов из «Эйлер Аналитические технологии» оценивает возможный объем инвестиций в модернизацию производства в несколько десятков миллионов долларов.

Сейчас на заводе производятся кроссоверы Haval Dargo, Haval F7, Haval H3, а также Haval Jolion, на долю которого приходится основной объем выпуска. По словам Андрея Акифьева, ставить на конвейер машины других брендов концерна Great Wall Motor — Tank, Ora, GWМ и Wey — пока не планируется. Как отмечает он, иных марок со сравнимым с Haval уровнем продаж, который бы делал их выпуск в РФ целесообразным, в портфеле компании нет. «Бренд Tank, даже если он продается на уровне 15–20 тыс. автомобилей,— все-таки не тот объем»,— поясняет топ-менеджер.

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В 2023 году, по данным компании, на площадке было произведено около 100 тыс. машин. Результаты этого года превзойдут эти показатели, прогнозируют в Haval, не раскрывая цифр. В августе пресс-служба правительства Тульской области сообщала, что производство на заводе в текущем году должно увеличиться почти на треть, до 130 тыс. штук. По данным Haval, продажи марки в России за январь—сентябрь выросли в два раза год к году, до 140,6 тыс. штук. Согласно «Автостату», бренд занимает второе место в РФ по продажам новых автомобилей после Lada. Кроссовер Jolion — на третьем месте по самым продаваемым моделям в стране.

Господин Беспалов считает, что у бренда есть хорошие перспективы по наращиванию доли на рынке. «В силу того, что Haval локализован в России, вероятно, они смогут предложить на свою продукцию более конкурентные цены по сравнению с импортом или автомобилями с низкой локализацией производства»,— уточняет эксперт.

Great Wall Motor планирует наращивать долю на российском рынке по всему портфелю брендов. По подсчетам директора департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Мотор Рус» Александра Зубика, в 2024 году продажи концерна вырастут на 88%, до 245 тыс. штук. Это соответствует 14,5% от рынка новых автомобилей. В следующем году Great Wall Motor рассчитывает увеличить долю до 15%, реализовав 300 тыс. автомобилей, отмечает он. Весь российский рынок текущего и 2025 года в компании оценивают в 1,71 млн и 1,8 млн машин соответственно.

По итогам января—сентября продажи новых автомобилей в России выросли на 60,9% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,155 млн штук. В сентябре объем рынка увеличился на 36,7% год к году и на 1,7% относительно августа, до 150,88 тыс. штук, что стало рекордом за последние почти три с половиной года на фоне ожиданий роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября. В последние месяцы года часть дилеров готовятся к снижению ажиотажа.

Наталия Мирошниченко