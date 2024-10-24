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Коммерсантъ FM
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Мал для Нaval

Китайский автопроизводитель расширяет завод под Тулой

Второй по объемам продаж на рынке новых автомобилей после Lada китайский Нaval готовится к увеличению доли рынка. Автопроизводитель с 2025 года расширит мощности завода под Тулой примерно на треть, до 200 тыс. машин в год. Локализация позволяет предложить более конкурентные цены, отмечают аналитики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Китайский Нaval (входит в Great Wall Motor) планирует увеличить производственные мощности на заводе в Тульской области до 200 тыс. машин в год, сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Модернизацию планируется завершить к 2025 году. Основной этап расширения производства пройден, остальные работы завершатся до конца года, говорит топ-менеджер. Объем инвестиций в проект компания не раскрывает.

С момента запуска в 2019 году производственные мощности завода были рассчитаны на выпуск до 150 тыс. автомобилей. «Завод имеет ограничения с точки зрения пропускной мощности по разным этапам сборки. Мы расширили узкие места, в том числе за счет увеличения площадей завода»,— рассказал господин Акифьев, уточнив, что также на предприятии увеличилось количество роботов.

Владимир Беспалов из «Эйлер Аналитические технологии» оценивает возможный объем инвестиций в модернизацию производства в несколько десятков миллионов долларов.

Сейчас на заводе производятся кроссоверы Haval Dargo, Haval F7, Haval H3, а также Haval Jolion, на долю которого приходится основной объем выпуска. По словам Андрея Акифьева, ставить на конвейер машины других брендов концерна Great Wall Motor — Tank, Ora, GWМ и Wey — пока не планируется. Как отмечает он, иных марок со сравнимым с Haval уровнем продаж, который бы делал их выпуск в РФ целесообразным, в портфеле компании нет. «Бренд Tank, даже если он продается на уровне 15–20 тыс. автомобилей,— все-таки не тот объем»,— поясняет топ-менеджер.

В 2023 году, по данным компании, на площадке было произведено около 100 тыс. машин. Результаты этого года превзойдут эти показатели, прогнозируют в Haval, не раскрывая цифр. В августе пресс-служба правительства Тульской области сообщала, что производство на заводе в текущем году должно увеличиться почти на треть, до 130 тыс. штук. По данным Haval, продажи марки в России за январь—сентябрь выросли в два раза год к году, до 140,6 тыс. штук. Согласно «Автостату», бренд занимает второе место в РФ по продажам новых автомобилей после Lada. Кроссовер Jolion — на третьем месте по самым продаваемым моделям в стране.

Господин Беспалов считает, что у бренда есть хорошие перспективы по наращиванию доли на рынке. «В силу того, что Haval локализован в России, вероятно, они смогут предложить на свою продукцию более конкурентные цены по сравнению с импортом или автомобилями с низкой локализацией производства»,— уточняет эксперт.

Почему складские запасы машин китайских марок сокращаются

Great Wall Motor планирует наращивать долю на российском рынке по всему портфелю брендов. По подсчетам директора департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Мотор Рус» Александра Зубика, в 2024 году продажи концерна вырастут на 88%, до 245 тыс. штук. Это соответствует 14,5% от рынка новых автомобилей. В следующем году Great Wall Motor рассчитывает увеличить долю до 15%, реализовав 300 тыс. автомобилей, отмечает он. Весь российский рынок текущего и 2025 года в компании оценивают в 1,71 млн и 1,8 млн машин соответственно.

По итогам января—сентября продажи новых автомобилей в России выросли на 60,9% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,155 млн штук. В сентябре объем рынка увеличился на 36,7% год к году и на 1,7% относительно августа, до 150,88 тыс. штук, что стало рекордом за последние почти три с половиной года на фоне ожиданий роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября. В последние месяцы года часть дилеров готовятся к снижению ажиотажа.

Наталия Мирошниченко

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