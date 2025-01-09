Картаполов назвал военной угрозой для России вхождение Гренландии в США
Возможное присоединение Гренландии к США создаст военную угрозу для России, счел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, остров может стать американском плацдармом для возможного столкновения.
Андрей Картаполов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки»,— сказал господин Картаполов в комментарии «РИА Новости».
Избранный президент США Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для национальной безопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США. По данным CNN, советники президента предупредили датских чиновников, что господин Трамп имеет серьезные намерения относительно Гренландии. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, в свою очередь, заявил, что власти страны готовы признать Гренландию независимой.
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