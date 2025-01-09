Картаполов назвал военной угрозой для России вхождение Гренландии в США

Возможное присоединение Гренландии к США создаст военную угрозу для России, счел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, остров может стать американском плацдармом для возможного столкновения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Гренландия занимает очень большое место в Арктике и дает в Арктику прямой выход, поэтому для нас это не самый лучший вариант. В мире нет ничего невозможного, в будущем гипотетическом столкновении межконтинентальном это такой хороший плацдарм для Америки»,— сказал господин Картаполов в комментарии «РИА Новости».

Избранный президент США Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для национальной безопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США. По данным CNN, советники президента предупредили датских чиновников, что господин Трамп имеет серьезные намерения относительно Гренландии. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, в свою очередь, заявил, что власти страны готовы признать Гренландию независимой.

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