CNN: команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое в покупке Гренландии

Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников о серьезности намерений американской администрации в вопросе покупки Гренландии, пишет CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц Дании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (в центре)

Фото: Jeenah Moon, Reuters Дональд Трамп (в центре)

Фото: Jeenah Moon, Reuters

По информации телеканала, теперь чиновники Дании «тщательно взвешивают, какой дать ответ, чтобы не спровоцировать раскола в отношениях с близким союзником и членом НАТО». Один из собеседников CNN отметил, что сейчас намерения господина Трампа по приобретению Гренландии более серьезные, чем во время его первого президентского срока.

Источники телеканала в Копенгагене и Вашингтоне выразили недоумение по поводу интереса Дональда Трампа к покупке Гренландии, учитывая уже существующее десятилетнее соглашение об обороне США с этой территорией. Представитель Пентагона подчеркнул, что обеспокоенность американской администрации может быть связана с возможной независимостью Гренландии от Дании. Это, по его словам, может привести к политической нестабильности острова и уязвимости для влияния России и Китая.

Дональд Трамп заявлял, что США «ради нацбезопасности и свободы во всем мире» рассматривают контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость». Он также обещал сделать Гренландию «снова великой», если она войдет в состав США, и не стал говорить о невозможности силового сценария для установления контроля над датской автономией. Премьер Дании Метте Фредериксен говорила, что не разделяет предположений о том, что Вашингтон может использовать силу для контроля над островом.

Подробнее о том, как Дания укрепляла обороноспособность острова,— в публикации «Ъ».