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Коммерсантъ FM
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Европу удивил империализм

и заявления избранного президента США

Дональда Трампа обвинили в империализме и напомнили о неприкосновенности государственных границ. Избранный президент США снова заговорил о присоединении чужих территорий. Европейские политики резко отреагировали на последнюю пресс-конференцию республиканца. Журналисты спросили, может ли он дать гарантию, что Гренландия и Панамский канал не будут присоединены с помощью военного или экономического принуждения. Республиканец сказал, что не хочет брать на себя таких обязательств и повторил, что эти регионы важны для безопасности США. Разгорается и скандал вокруг Канады, которую он предложил сделать 51-м штатом. “Ъ FM” созвонился с жителями территорий, которые Трамп считает спорными. Их возмущенные комментарии — в материале Ивана Якунина.

Фото: Evan Vucci / AP

Фото: Evan Vucci / AP

О том, что покупка Гренландии, абсолютная необходимость для США, Трамп говорил еще в конце 2024 года. После этого Дания усилила оборону острова, а король Фредерик Х поручил изменить герб страны. Теперь изображения белого медведя и барана — символы Гренландии и Фарерских островов — увеличены и вынесены каждый в отдельное поле. Это, впрочем, не помешало выдать визу сыну Дональда Трампа, который на днях посетил автономию и сказал, что она красивая. Визит продлился несколько часов, и Трамп-младший, вероятно, не успел осознать, насколько регион зависит от Копенгагена.

«Дональд Завоеватель» обозначил цели

Жительница одного из южных поселков Гренландии Татьяна Панина считает это очевидным: «Сюда приезжают врачи и датские медсестры вахтовым методом, своих специалистов здесь нет. Если что-то серьезное, отправляют в Копенгаген. Гренландцы все прикреплены к госпиталю, где им бесплатно делают операции. Встает главный вопрос: куда будут направляться раковые больные? Другой вопрос: молодые гренландцы могут получать бесплатное образование в Дании? Уровень у них очень низкий, потому что все преподавание ведется на гренландском языке. И когда они туда переходят, то не тянут совершенно».

Трамп еще во время первого срока обещал гренландцам бесплатное образование в американских университетах. Но, чтобы сделка состоялась, должны согласиться все участники. Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что лидеры Евросоюза с недоумением отнеслись к заявлениям республиканца. Он немедленно созвонился с генсеком НАТО, написал смс президенту Франции Эмманюэлю Макрону и провел переговоры с Министерством иностранных дел Дании. Там официально заявляют, что Гренландия не может стать новым американским штатом, но властям известно об амбициях острова обрести независимость. Об этом говорят и власти автономии, и местная жительница Татьяна Панина понимает почему: «Президент Гренландии Муте Эгеде, говорил в своем новогоднем обращении, что Гренландия не продается, но она должна быть деколонизирована. То есть, когда им выгодно, они обнимаются с датским премьер-министром, лобызают друг друга.

Теперь ветер поменялся, он заговорил, что надо отделяться от Дании. Муте Эгеде — конъюнктурщик и молодой карьерист. Сейчас начнется предвыборная кампания.
Я подумала в первую очередь о том, что он "ловит" настроения и голоса».


The New York Times пишет, что Гренландия понадобилась Трампу для торговли. На фоне глобального потепления сложный для судоходства регион станет доступным. Но на этом амбиции республиканца не заканчиваются: в соцсетях он опубликовал карту, на которой США и Канада — это одно государство. По площади оно, к слову, превосходит Россию, и Трампа можно было бы назвать «королем Севера». Премьер-министр Джастин Трюдо заявил «черта с два», этому не бывать, но соратник Трампа Илон Маск в ответ назвал его девочкой и сказал, что слова объявившего об отставке политика значат немного. Жаль, канадцев не спросили, сетует житель Оттавы Александр Полев: «Канадцы уже научены прошлым сроком Трампа. Он выдает глупости, говорит одно, делает другое, "переобувается" на 180 градусов.

Ближайшие четыре года нам будет очень грустно жить с таким сумасшедшим соседом.

Дедушке плохо, но никто реально не воспринимает, что Трамп собрался интегрировать Канаду в США. Из того, что я видел, когда посещал Калгари в Альберте — это довольно консервативная провинция, ближе к к американским республиканцам: в барах были листовки за присоединение к США, но, зайдя на сайт, я заметил, что подписей меньше тысячи.

Илон Маск распространяет влияние

Помимо Гренландии и Канады Трамп намерен вернуть и Панамский канал, ведь его якобы контролирует Китай. По словам избранного президента, переговоры с республикой уже ведутся. Там все отрицают и говорят, что принадлежность судоходной артерии не подлежит обсуждению. Но ящик Пандоры уже был открыт. Республиканец предложил переименовать и Мексиканский залив. Президент страны Клаудия Шейнбаум в ответ опубликовала карту 1607 года, на которой нынешние американские территории вплоть до Орегона находятся под контролем Мехико.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

иван

Иван Якунин

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