Фицо пригрозил блокировками инициатив по Украине из-за проблем с газом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова принять против Украины жесткие меры из-за приостановки транзита российского газа в Европу. Он уточнил, что Словакия может использовать право вето в вопросах, связанных с Украиной, в рамках Европейского союза.

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Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Нет законодательства ЕС или системы санкций, которые бы мешали Украине продолжать транзит газа. Мы не можем игнорировать эту тему, потому что все знают, что ее игнорирование означает эскалацию напряженности в ЕС и в двусторонних отношениях»,— сказал господин Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике (цитата по Politico).

Премьер-министр добавил, что Словакия также может снизить оказываемую страной помощь украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии. В начале января господин Фицо уже говорил, что правящая в Словакии партия SMER-SD рассмотрит эти два варианта в качестве ответа на прекращение транзита российского газа через Украину.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом». В декабре Роберт Фицо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не допускает возможности транзита любого газа через территорию страны.

Подробнее о прекращении поставок российского газа — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».