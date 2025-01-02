Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фицо пригрозил сократить помощь беженцам с Украины за прекращение поставок газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал приостановку транзита российского газа в Европу через Украину «диверсией Зеленского». Он заявил, что в ответ правящая в Словакии партия SMER-SD рассмотрит снижение поддержки украинских беженцев.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Мы готовы провести переговоры и в рамках коалиции договориться остановить поставки электроэнергии и значительно снизить поддержку граждан Украины, находящихся на территории Словакии»,— сказал Роберт Фицо в видеообращении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как добавил премьер Словакии, страна имеет достаточный объем запасов газа для внутреннего потребления. Он заверил, что стоимость топлива для бытового использования в 2025 году расти не будет.

1 января «Газпром» остановил прокачку газа в Европу через Украину. Российская компания обосновала решение истечением срока договора с украинским «Нафтогазом».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...