Взаимовыгодное спарринг-партнерство

Саудовская Аравия, которая в последнее время превратилась в очень заметного игрока на боксерском рынке, устраивая один топовый бой за другим, может усилить влияние на нем благодаря новому громкому проекту. Он предполагает создание совместно с UFC, основным промоушеном в смешанных единоборствах (MMA), отдельной лиги. В ней будут состязаться «перспективные» боксеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран UFC (справа — глава промоушена Дейна Уайт) уже имеет успешный опыт сотрудничества с властями Саудовской Аравии (слева — руководитель Главного управления по развлечениям страны Турки Аль аш-Шейх) в деле организации дорогих турниров

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images UFC (справа — глава промоушена Дейна Уайт) уже имеет успешный опыт сотрудничества с властями Саудовской Аравии (слева — руководитель Главного управления по развлечениям страны Турки Аль аш-Шейх) в деле организации дорогих турниров

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

О том, что «в ближайшие недели» компания TKO Group Holdings и Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) объявят о запуске большого проекта, связанного с боксом, сообщила The New York Times. Материал этого издания подтверждает информацию, распространенную в прошлом году различными боксерскими медиаресурсами. Они также настаивали на том, что саудовские власти и принадлежащий TKO основной в смешанных единоборствах промоушен UFC планируют создание боксерской лиги.

По данным The New York Times, предполагается, что в ней в первую очередь будут соревноваться «перспективные боксеры», «жестко связанные эксклюзивными контрактами» с проектом.

Иными словами, в каком-то смысле лига превратится в конкурента «традиционным» боксерским структурам — прежде всего крупным промоутерам, а возможно, и организациям, контролирующим бокс, то есть Всемирному боксерскому совету (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). В TKO сообщили, что компании пока «нечего анонсировать», но добавили, что «рассматривают любые уникальные и привлекательные возможности, которые хорошо вписываются в наше портфолио и создают дополнительную ценность для акционеров».

Boxingnews, комментируя новость, вспомнил о том, что идея своего рода альтернативы «классическим» организациям понравилась целому ряду экспертов. Они указывали на то, что в последнее время в профессиональном боксе налицо признаки пусть не слишком явного, но кризиса или по крайней мере застоя. Они вызваны в основном причинами, имеющими отношение к управлению видом. Речь, например, о неспособности организаций обеспечить соблюдение регламента в той части, что относится к обязательной защите чемпионами своих титулов, или дефиците объединительных, за несколько званий, боев. Эти проблемы привели, в частности, к некоторому падению интереса к боксерским трансляциям.

Правда, новый проект интригует прежде всего своими учредителями.

Саудовская Аравия в последнее время неожиданно превратилась в едва ли не самого мощного игрока на боксерском рынке благодаря колоссальным инвестициям в организацию важнейших боев.

В конце 2024 года в Эр-Рияде, скажем, состоялись два крупных шоу, увенчанные поединками-суперхитами. В одном из них два россиянина — Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол — разыгрывали звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг), доставшееся Бетербиеву, в другом украинец Александр Усик отстоял статус лучшего супертяжеловеса мира, справившись с британцем Тайсоном Фьюри. Причем призовой фонд матча Усика с Фьюри вплотную приблизился к $200 млн.

Что касается UFC, то он, в отличие от боксерских структур, как раз давно ассоциируется с жестким управлением, почти исключающим отступления от регламента, а главное, коммерческой эффективностью. Востребованность трансляций его турниров постоянно растет — как и доходы промоушена. Наиболее свежий финансовый отчет зафиксировал, что в 2023 году общие поступления UFC составили $1,3 млрд, на 13% больше, чем в 2022-м. По прогнозам, в 2024 году цифра будет еще выше.

У UFC уже есть удачный опыт сотрудничества с властями Саудовской Аравии. В сентябре совместно с Главным управлением по развлечениям страны он провел турнир UFC 306 на стадионе Sphere в Лас-Вегасе. Тогда промоушену удалось установить рекорд по доходам от реализации билетов: они чуть-чуть не дотянули до $22 млн.

Арнольд Кабанов