Очки славы

Вторым в истории российского профессионального бокса абсолютным чемпионом мира стал Артур Бетербиев. Этот исключительно престижный статус ему принесла победа по очкам в Эр-Рияде над другим выдающимся отечественным полутяжеловесом (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом, которая, впрочем, оставила ощущение, что в противостоянии двух соотечественников, слишком равном, чтобы такой сложный для оценки бой определил бесспорно лучшего из них, не лишним был бы матч-реванш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В равном бою между Артуром Бетербиевым (справа) и Дмитрием Биволом судьи отдали предпочтение первому

Фото: Richard Pelham / Getty Images В равном бою между Артуром Бетербиевым (справа) и Дмитрием Биволом судьи отдали предпочтение первому

Фото: Richard Pelham / Getty Images

О том, насколько высок и почетен тот ранг, в который состоявшийся в столице Саудовской Аравии бой возвел Артура Бетербиеву, можно было судить хотя бы по именам, которые упоминались в контексте происшедшего. Эти имена те, кто по-настоящему ценит бокс, произносят с величайшим почтением, с придыханием — икон, символов понятнее и внушительнее немного. Конечно, Константин Цзю, легенда полусреднего веса (до 63,5 кг): он до сих пор был единственным абсолютным чемпионом мира из России. Конечно, американский волшебник Рой Джонс: он был предыдущим абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, в категории, в которой выступает Бетербиев. А с момента их взлета, между прочим, прошло уже примерно четверть века. И когда он состоялся, до приобретенного Бетербиевым статуса добраться было, может быть, чуточку легче в том смысле, что требовалось собрать не четыре, а три чемпионских пояса: пояс Всемирной боксерской организации (WBO) еще не котировался наравне с поясами Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В общем, иная эпоха. Для целого поколения поклонников бокса, успевшего повзрослеть за эти десятилетия,— что-то из прекрасных воспоминаний родителей.

Даже Артур Бетербиев, мужчина, которому в январе исполнится 40, то есть, строго говоря, ветеран и по меркам довольно терпимого к возрасту жанра, когда свои главные подвиги совершали Цзю и Джонс, был юниором, только мечтавшим о больших свершениях. Впереди его ждали долгие выступления за российскую сборную в любителях — с золотыми наградами чемпионатов мира и Европы и осечками на двух Олимпиадах, вторая из которых была жутко обидной: сам он и сейчас уверен, что, если бы не судьи, оштрафовавшие его в 2012 году в Лондоне за вполне легальный удар, взял бы верх над украинцем Александром Усиком, теперь тоже абсолютным чемпионом мира, но — в супертяжелом весе. Впереди его ждал переход в профессионалы и постепенное признание настоящим, без оговорок, явлением, феноменом. Трудно не признать им боксера, который, собирая чемпионские титулы — сначала IBF, за ним — WBC, потом — WBO, не просто уверенно справляется с соперниками, а со всеми без исключения справляется досрочно — даже с такими, у которых в карьере множество топовых боев и репутация крепких орешков, как, допустим, у Александра Гвоздика или Каллума Смита.

А венцом этой богатой карьеры стало неизбежное столкновение с еще одним, очутившимся, так вышло, в полутяжелом весе феноменом, представляющим отечественную школу бокса, феноменом иной, что ли, природы — эталонным технарем и тактиком, владеющим званием WBA. И вышло из этого столкновения нечто безумно сложное, под каким ракурсом ни взгляни.

Это бой двух не имевших поражений российских титанов с грандиозной афишей мучил тех, кому хотелось разглядеть в нем хотя бы более или менее прозрачные намеки на то, у кого лучше шансы, с первой секунды и вплоть до финального гонга.

В стартовых раундах чуть привлекательнее был Дмитрий Бивол с его лаконичными и резкими «двоечками», с легкими, внешне почти без напряжения, перемещениями по рингу. В пятом включился всегда неторопливо разгонявшийся Артур Бетербиев, показавший, что все, кто уверен в том, что возраст, недавняя операция на поврежденном мениске — скверные для него факторы, заблуждаются. Нет, ничего ему не мешает. И вот уже он попадает встречным левой в голову Бивола, а вот, сменив «этаж», жестко пробивает тому в корпус. Ну да, это прежний, привычный Бетербиев с его давлением, повадками и хваткой бультерьера, которого хитрыми трюками и маневрами не сбить с ритма.

Но и Бивол ведь прежний и привычный. Переваривающий удары, быстро приходящий в себя и в седьмом раунде выстреливающий эффектной и колючей серией, как бы убеждая: никакого перелома тут быть не может. Смакуйте интригу и дальше.

Этой интригой, неизвестностью бой мучил и после того, как закончился, во время короткого промежутка между гонгом и объявлением счета. Артур Бетербиев активно провел три заключительных ранда, но его лицо, его сдержанность не наводили на мысль о том, что он чувствует, будто бы взял верх. Это внезапно оказавшийся возле него Рамзан Кадыров радовался заранее, но — не Бетербиев. Волю эмоциям он дал, лишь когда объявили результаты на судейских картах. На одной — ничья, 114:114, на двух остальных преимущество Бетербиева — 116:112 и 115:113, в 21-м поединке оборвавшего уникальную череду побед нокаутом, но завоевавшему приз, ценнее которого не придумаешь.

Впрочем, от ощущения, что что-то не так, после этого боя деться было некуда.

Его подогревало все. Его подогревала статистика, которая подтверждала, что в наиболее важных компонентах значимого перевеса ни у кого нет: у Бетербиева, допустим, немножко больше акцентированных попаданий — 90 против 84, у Бивола — просто попаданий, любых — 143 против 137. Его подогревали цифры на карте поляка Павела Кардыного, те самые 116:112 — странные, потому что никто из экспертов, смотревших этой бой, не мог придумать, откуда могло нарисоваться такое, в четыре раунда, превосходство Бетербиева. Его подогревали слова. И бог с ним с английским промоутером Эдди Хирном, который говорил о том, что Бивола «обокрали»: в конце концов, Хирн работает с ним, и на беспристрастность тут рассчитывать не приходилось. Но минувшей ночью многие знаменитые боксеры, некоторые — пересмотрев бой, чтобы проверить себя, писали в соцсетях что-то в том же духе: в списке не принявших вердикт или как минимум сомневающихся в нем — Константин Цзю, Андре Уорд, Джервонта Дэвис, Шон Портер, Райан Гарсия и Тони Беллью.

А менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил YouTube-каналу BoxNation, что команда боксера подаст протест на исход боя. Правда, дав понять, что ждет наказания, по сути, лишь для польского арбитра.

Вряд ли это, естественно, «ограбление». «Ограбления», бесцеремонные и грубые, в боксе выглядят иначе. Но такой заковыристый для оценки, такой, что уж там, равный поединок, как ни крути, привкус недосказанности оставил. И это, судя по всему, поняли как оба боксера, так и человек, от которого в первую очередь зависит, получит ли противостояние продолжение, учитывая специфику матча, точно не лишнее. Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, организатор боя, честно признался, что, на его взгляд, выиграл Бивол, а следовательно, нужно «постараться организовать реванш». Если, разумеется, российские боксеры на него согласятся. Они в принципе уже согласились, но Бетербиев, уточнив, что «не раньше чем через полгода». Словом, интрига никуда еще делась.

Алексей Доспехов