Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Очки славы

Победа в равном бою над Дмитрием Биволом принесла Артуру Бетербиеву звание абсолютного чемпиона мира

Вторым в истории российского профессионального бокса абсолютным чемпионом мира стал Артур Бетербиев. Этот исключительно престижный статус ему принесла победа по очкам в Эр-Рияде над другим выдающимся отечественным полутяжеловесом (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом, которая, впрочем, оставила ощущение, что в противостоянии двух соотечественников, слишком равном, чтобы такой сложный для оценки бой определил бесспорно лучшего из них, не лишним был бы матч-реванш.

В равном бою между Артуром Бетербиевым (справа) и Дмитрием Биволом судьи отдали предпочтение первому

В равном бою между Артуром Бетербиевым (справа) и Дмитрием Биволом судьи отдали предпочтение первому

Фото: Richard Pelham / Getty Images

В равном бою между Артуром Бетербиевым (справа) и Дмитрием Биволом судьи отдали предпочтение первому

Фото: Richard Pelham / Getty Images

О том, насколько высок и почетен тот ранг, в который состоявшийся в столице Саудовской Аравии бой возвел Артура Бетербиеву, можно было судить хотя бы по именам, которые упоминались в контексте происшедшего. Эти имена те, кто по-настоящему ценит бокс, произносят с величайшим почтением, с придыханием — икон, символов понятнее и внушительнее немного. Конечно, Константин Цзю, легенда полусреднего веса (до 63,5 кг): он до сих пор был единственным абсолютным чемпионом мира из России. Конечно, американский волшебник Рой Джонс: он был предыдущим абсолютным чемпионом в полутяжелом весе, в категории, в которой выступает Бетербиев. А с момента их взлета, между прочим, прошло уже примерно четверть века. И когда он состоялся, до приобретенного Бетербиевым статуса добраться было, может быть, чуточку легче в том смысле, что требовалось собрать не четыре, а три чемпионских пояса: пояс Всемирной боксерской организации (WBO) еще не котировался наравне с поясами Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В общем, иная эпоха. Для целого поколения поклонников бокса, успевшего повзрослеть за эти десятилетия,— что-то из прекрасных воспоминаний родителей.

Даже Артур Бетербиев, мужчина, которому в январе исполнится 40, то есть, строго говоря, ветеран и по меркам довольно терпимого к возрасту жанра, когда свои главные подвиги совершали Цзю и Джонс, был юниором, только мечтавшим о больших свершениях. Впереди его ждали долгие выступления за российскую сборную в любителях — с золотыми наградами чемпионатов мира и Европы и осечками на двух Олимпиадах, вторая из которых была жутко обидной: сам он и сейчас уверен, что, если бы не судьи, оштрафовавшие его в 2012 году в Лондоне за вполне легальный удар, взял бы верх над украинцем Александром Усиком, теперь тоже абсолютным чемпионом мира, но — в супертяжелом весе. Впереди его ждал переход в профессионалы и постепенное признание настоящим, без оговорок, явлением, феноменом. Трудно не признать им боксера, который, собирая чемпионские титулы — сначала IBF, за ним — WBC, потом — WBO, не просто уверенно справляется с соперниками, а со всеми без исключения справляется досрочно — даже с такими, у которых в карьере множество топовых боев и репутация крепких орешков, как, допустим, у Александра Гвоздика или Каллума Смита.

А венцом этой богатой карьеры стало неизбежное столкновение с еще одним, очутившимся, так вышло, в полутяжелом весе феноменом, представляющим отечественную школу бокса, феноменом иной, что ли, природы — эталонным технарем и тактиком, владеющим званием WBA. И вышло из этого столкновения нечто безумно сложное, под каким ракурсом ни взгляни.

Это бой двух не имевших поражений российских титанов с грандиозной афишей мучил тех, кому хотелось разглядеть в нем хотя бы более или менее прозрачные намеки на то, у кого лучше шансы, с первой секунды и вплоть до финального гонга.

В стартовых раундах чуть привлекательнее был Дмитрий Бивол с его лаконичными и резкими «двоечками», с легкими, внешне почти без напряжения, перемещениями по рингу. В пятом включился всегда неторопливо разгонявшийся Артур Бетербиев, показавший, что все, кто уверен в том, что возраст, недавняя операция на поврежденном мениске — скверные для него факторы, заблуждаются. Нет, ничего ему не мешает. И вот уже он попадает встречным левой в голову Бивола, а вот, сменив «этаж», жестко пробивает тому в корпус. Ну да, это прежний, привычный Бетербиев с его давлением, повадками и хваткой бультерьера, которого хитрыми трюками и маневрами не сбить с ритма.

Но и Бивол ведь прежний и привычный. Переваривающий удары, быстро приходящий в себя и в седьмом раунде выстреливающий эффектной и колючей серией, как бы убеждая: никакого перелома тут быть не может. Смакуйте интригу и дальше.

Этой интригой, неизвестностью бой мучил и после того, как закончился, во время короткого промежутка между гонгом и объявлением счета. Артур Бетербиев активно провел три заключительных ранда, но его лицо, его сдержанность не наводили на мысль о том, что он чувствует, будто бы взял верх. Это внезапно оказавшийся возле него Рамзан Кадыров радовался заранее, но — не Бетербиев. Волю эмоциям он дал, лишь когда объявили результаты на судейских картах. На одной — ничья, 114:114, на двух остальных преимущество Бетербиева — 116:112 и 115:113, в 21-м поединке оборвавшего уникальную череду побед нокаутом, но завоевавшему приз, ценнее которого не придумаешь.

Впрочем, от ощущения, что что-то не так, после этого боя деться было некуда.

Его подогревало все. Его подогревала статистика, которая подтверждала, что в наиболее важных компонентах значимого перевеса ни у кого нет: у Бетербиева, допустим, немножко больше акцентированных попаданий — 90 против 84, у Бивола — просто попаданий, любых — 143 против 137. Его подогревали цифры на карте поляка Павела Кардыного, те самые 116:112 — странные, потому что никто из экспертов, смотревших этой бой, не мог придумать, откуда могло нарисоваться такое, в четыре раунда, превосходство Бетербиева. Его подогревали слова. И бог с ним с английским промоутером Эдди Хирном, который говорил о том, что Бивола «обокрали»: в конце концов, Хирн работает с ним, и на беспристрастность тут рассчитывать не приходилось. Но минувшей ночью многие знаменитые боксеры, некоторые — пересмотрев бой, чтобы проверить себя, писали в соцсетях что-то в том же духе: в списке не принявших вердикт или как минимум сомневающихся в нем — Константин Цзю, Андре Уорд, Джервонта Дэвис, Шон Портер, Райан Гарсия и Тони Беллью.

А менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил YouTube-каналу BoxNation, что команда боксера подаст протест на исход боя. Правда, дав понять, что ждет наказания, по сути, лишь для польского арбитра.

Вряд ли это, естественно, «ограбление». «Ограбления», бесцеремонные и грубые, в боксе выглядят иначе. Но такой заковыристый для оценки, такой, что уж там, равный поединок, как ни крути, привкус недосказанности оставил. И это, судя по всему, поняли как оба боксера, так и человек, от которого в первую очередь зависит, получит ли противостояние продолжение, учитывая специфику матча, точно не лишнее. Председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, организатор боя, честно признался, что, на его взгляд, выиграл Бивол, а следовательно, нужно «постараться организовать реванш». Если, разумеется, российские боксеры на него согласятся. Они в принципе уже согласились, но Бетербиев, уточнив, что «не раньше чем через полгода». Словом, интрига никуда еще делась.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...