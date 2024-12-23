Профессиональный бог

Александр Усик, кажется, обеспечил себе звание главного в профессиональном боксе героя уходящего года, во второй раз подряд в течение семи месяцев победив Тайсона Фьюри в бою, в котором на кону стоял статус лучшего супертяжеловеса мира. Причем отстоял его Усик в Эр-Рияде даже убедительнее, чем добыл в мае. Несмотря на ощущение, что Фьюри и в самом деле извлек уроки из майского поражения, британец ничего не смог противопоставить фантастическим инстинктам и фантастической свежести украинца, с запасом взявшего верх на всех трех судейских картах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик (справа) более чем убедительно взял верх над Тайсоном Фьюри: все трое судей отдали ему победу с одинаковым счетом 116:112

Фото: Mark Robinson / Getty Images Александр Усик (справа) более чем убедительно взял верх над Тайсоном Фьюри: все трое судей отдали ему победу с одинаковым счетом 116:112

Фото: Mark Robinson / Getty Images

Александр Усик декабрьским выступлением в столице Саудовской Аравии, может, и не рассказал о себе, человеке, уже давным-давно признанном одним из самых незаурядных явлений в современном боксе, ничего принципиально нового, но все-таки отделаться от ощущения, что оно еще приподняло его и так невероятно высокий статус, невозможно. Матч-реванш — это ведь довольно специфическая территория. На ней почти всегда чуточку комфортнее, что ли, тому, кто предыдущий бой проиграл: исправлять ошибки, особенно бросающиеся в глаза, проще, чем совершенствовать победные рецепты или отказываться от некоторых из них. А ошибки Тайсона Фьюри, допущенные им в мае, выглядели ведь слишком очевидными. Как и тот факт, что, как бы хорош ни был тогда Усик, выиграл он на тоненького. Да все могло развернуться в другую сторону.

А Тайсон Фьюри и вправду вернулся на ринг изменившимся. И девять килограммов, которые он добавил за эти семь месяцев, не так удивляли, как, например, стремление во что бы ни стало, вопреки традиции, не проспать первые раунды, создать в них запас, или исключительная аккуратность с контролем дистанции. Признаки, доказывающие эффективность его работы над помарками, появлялись постоянно. Иногда — очень яркие. Речь, скажем, о хлестком, навстречу ударе, который претендент во втором раунде впечатал в голову чемпиона.

Понятно, почему британским комментаторам жутко хотелось в такого Фьюри верить. Это в мае повадки Усика, постоянные танцы украинца, его змеиные, по сложным траекториям наскоки британца истязали. Теперь вроде бы справлялся он с ними вполне нормально. И кислорода в баллонах было достаточно, чтобы время от времени темп взвинчивать.

Но когда уже практически не осталось сомнений в том, что расклад в этом матче радикально отличается от расклада в матче предыдущем, бой внезапно вырулил на тот же путь, по которому шел в мае. Когда позади осталась половина поединка, шесть раундов, выяснилось, что свежесть — это все же по-прежнему козырь Александра Усика, и тягаться в ней с соперником Тайсон Фьюри не в состоянии. А проигрывая в скорости, он ничего не может поделать с боковыми украинца слева — они проходят постоянно. И остается только рассчитывать на свое упрямство, злость и одиночные удары. Они — апперкоты, прямые в голову — бывали недурными, но разве в них виделся главный шанс Фьюри?

В этом поединке не было такого кошмарного для него эпизода, какой он пережил в мае, когда в девятом раунде Усик гонял британца по рингу до тех пор, пока не заставил рефери фиксировать нокдаун. Зато в нем был длиннющий отрезок, на котором превосходство украинца смотрелось совершенно бесспорным. Показательно, что все три арбитра единодушно отдали ему серию раундов с шестого по одиннадцатый. Ну да, в паре из пришедшихся на нее Фьюри был небезнадежен, но в большинстве-то уступил настолько бесспорно, что о придирках говорить не было никакого смысла.

В итоге в поединке, который должен был стать для него еще более трудным, чем первый, Александр Усик взял верх уже не на тоненького, а убедительнее некуда. На всех трех картах цифры оказались одинаковые — 116:112 в его пользу. И этот нюанс подтверждал «чистоту» выбора, с которым Фьюри, сказав о «рождественском подарке» Усику, пытался спорить, видимо, скорее по инерции. Ну, полагается делать вид, что был уверен в собственной победе, хотя уверенностью, конечно, и не пахло, иначе едва ли целовал бы сразу после окончания боя чемпиона в макушку, как бы соглашаясь с его превосходством. А статистика превратилась в лишний козырь украинца. Львиная доля показателей — близки, но, скажем, по общему числу попавших в цель ударов отрыв Усика приличный — 179 против 144. А учитывать арбитры обязаны и иные факторы. И кто скажет, допустим, что контроль центра ринга был не за украинцем, который остался королем супертяжелого веса и разбогател на $100 млн с гаком?

Теперь, разумеется, интересно, что его ждет впереди. Впрочем, наиболее вероятный сценарий лежит на поверхности. Все, разумеется, обратили внимание на то, как после боя в Эр-Рияде интервью Александра Усика прервал своим появлением еще один британский супертяж — Даниэль Дюбуа. Усик в мае завоевал звание абсолютного чемпиона мира, но сейчас ему принадлежат три, а не четыре пояса: Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). От четвертого, Международной боксерской федерации (IBF), он отказался, предпочтя официальной защите реванш против Фьюри. Нынче он принадлежит как раз уничтожившему в сентябре Энтони Джошуа Дюбуа. А у него с Усиком старые счеты. В августе 2023 года они дрались друг с другом, и Дюбуа в пятом раунде отправил Усика на настил. Украинца спас рефери, решивший, хотя ситуация смотрелась крайне неоднозначной, что британец попал ниже пояса. Нокаут не засчитали. И Дюбуа при первой возможности вспоминает о том инциденте, который наверняка не забыл и Усик. А для безупречности биографии всегда правильнее вычеркивать из нее спорные моменты и серые пятна. Хотя и четвертый пояс — сам по себе мотивация, возможно, такая, что и бонусов к ней не требуется. Даже в 37 лет. Даже когда ты уже признан великим супертяжеловесом без каких-либо оговорок.

Алексей Доспехов