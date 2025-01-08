AP: Байден выделит пакет военной помощи Украине на $500 млн
Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине пакет военной помощи общей суммой в $500 млн. Как сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на два источника, администрация президента хочет создать этим шагом более выгодные позиции для Киева перед переговорами об урегулировании конфликта.
Фото: Kevin Lamarque, Reuters
По данным источников, помощь будет выделена по программе Presidential Drawdown Authority. Она позволяет изымать боеприпасы и оружие из непосредственных запасов США без согласования с Конгрессом. Представитель Пентагона объяснил, что это делается с целью передать Украине вооружение до конца января.
О том, что США могут объявить о последнем пакете помощи Украине, AP сообщала накануне, 7 января. Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию 9 января. При этом в Пентагоне ожидали, что не успеют отправить все $4 млрд, оставшиеся в одобренном Конгрессом финансировании.