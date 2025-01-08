AP: Байден выделит пакет военной помощи Украине на $500 млн

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине пакет военной помощи общей суммой в $500 млн. Как сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на два источника, администрация президента хочет создать этим шагом более выгодные позиции для Киева перед переговорами об урегулировании конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

По данным источников, помощь будет выделена по программе Presidential Drawdown Authority. Она позволяет изымать боеприпасы и оружие из непосредственных запасов США без согласования с Конгрессом. Представитель Пентагона объяснил, что это делается с целью передать Украине вооружение до конца января.

О том, что США могут объявить о последнем пакете помощи Украине, AP сообщала накануне, 7 января. Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию 9 января. При этом в Пентагоне ожидали, что не успеют отправить все $4 млрд, оставшиеся в одобренном Конгрессом финансировании.