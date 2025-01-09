Награды раздадут в пожарном порядке

Гильдии киноактеров (SAG) и режиссеров США (DGA) объявили номинантов на свои профессиональные награды. Главный фаворит актерского цеха — мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада», выдвинутый в пяти категориях. На втором месте байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с четырьмя номинациями, третье разделили «Эмилия Перес» и «Анора» с тремя — у каждого фильма. Режиссерская гильдия также отметила постановщика «Аноры» Шона Бейкера, проигнорировав снявшего «Злую» Джона М. Чу. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» приглянулся Гильдии актеров, но не впечатлил Гильдию режиссеров

Фото: Universal Pictures Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» приглянулся Гильдии актеров, но не впечатлил Гильдию режиссеров

Фото: Universal Pictures

Несмотря на бушующие в Лос-Анджелесе пожары, жертвами которых стали и представители киноиндустрии (у многих из них сгорели дома, и они вынуждены были эвакуироваться), наградной сезон продолжается. Правда, несколько мероприятий были отменены, другие перенесены на более поздние даты, а торжественное объявление номинантов на премии Гильдии киноактеров (SAG Awards) в прямом эфире было заменено рассылкой пресс-релиза.

При этом SAG преподнесла несколько сюрпризов, добавив интриги в оскаровскую гонку, которая после вручения «Золотых глобусов» 5 января уже стала выглядеть куда менее предсказуемой, чем обычно.

Само по себе доминирование «Злой» среди номинантов, пожалуй, не назовешь неожиданным — фильм в индустрии любят, хотя серьезных наград такие образчики большого голливудского стиля с яркой картинкой, музыкой и танцами уже довольно давно не получали. Адаптация бродвейского мюзикла стала шестой картиной в истории SAG, номинированной на пять премий. Три из них — «Влюбленный Шекспир» (1998), «Чикаго» (2002) и «Все везде и сразу» (2022) — получили главную награду SAG за лучший актерский состав в фильме, а вслед за ней и главный «Оскар». «Злая» тоже выдвинута в этой категории, и наверняка ее команда надеется повторить успех, что теперь выглядит не таким уж невероятным.

Конкурировать за эту награду с ней будут «Анора», «Конклав», «Эмилия Перес» и «Боб Дилан: Никому не известный». Обращает на себя внимание отсутствие в этой категории «Бруталиста», пока лидирующего в прогнозах на получение «Оскара» как лучший фильм. За всю историю SAG Awards только четырем картинам удалось взять главный «Оскар» без этой номинации гильдии. Так что команде «Бруталиста» придется поволноваться.

«Злая» также выдвинута в категориях «Лучший каскадерский состав в фильме», «Лучшая актриса» (Синтия Эриво), «Лучшая актриса второго плана» (Ариана Гранде) и «Лучший актер второго плана» (Джонатан Бейли).

Появление в этих списках Бейли внезапно. Он вытеснил из своей категории одного из фаворитов сезона Гая Пирса («Бруталист»). А вошли в нее Киран Калкин («Настоящая боль»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Юра Борисов («Анора»). Однако трое последних, вероятно, могут уже расслабиться и не сочинять благодарственные речи: самым верным претендентом на награду считается Калкин. Зато подросли шансы Борисова — если не на сам «Оскар», то на номинацию.

Такой же явный фаворит есть и в категории «Лучший актер» — это Эдриан Броуди («Бруталист»). Также здесь номинированы Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Дэниел Крейг («Квир»), Колман Доминго («Синг-Синг») и Рэйф Файнс («Конклав»), но обойти Броуди им будет сложно.

Самой неожиданной оказалась номинация «Лучшая актриса». SAG проигнорировала драматические потуги Анджелины Джоли и Николь Кидман, которые теперь, пожалуй, могут закрывать для себя наградной сезон. Зато продолжает набирать очки Деми Мур («Субстанция»), уже получившая «Золотой глобус». Конкуренцию ей, кроме Синтии Эриво, составят Майки Мэдисон («Анора»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес») и Памела Андерсон («Шоугёрл»).

Напряженная борьба разворачивается и в категории «Лучшая актриса второго плана». Зои Салдана («Эмилия Перес») продолжает продвигаться вперед после получения «Глобуса», при этом гильдия оставила без номинации ее экранную партнершу Селену Гомес и Маргарет Куэлли («Субстанция»), отдав предпочтение до того не слишком замеченной Даниэль Дедуайлер («Уроки фортепиано») и своей любимице Джейми Ли Кертис («Шоугёрл»), обладательнице SAG Award всего двухлетней давности. В эту категорию, кроме уже упомянутой Гранде, вошла и Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»).

Байопик Боба Дилана отметила и режиссерская гильдия, чьи награды (DGA Awards) тоже имеют значение в оскаровском контексте. За всю историю этой премии Киноакадемия только восемь раз вручала свой приз режиссеру, не удостоившемуся награды от коллег. Они, в отличие от актеров, ничем не удивили, номинировав за лучшую режиссуру художественного фильма Жака Одиара («Эмилия Перес»), Шона Бейкера («Анора»), Эдварда Бергера («Конклав») и Брейди Корбета («Бруталист»). Интрига сохранялась только в том, кому же достанется пятый слот, и тут гильдия пошла по безопасному пути, отдав его постановщику «Никому не известного» Джеймсу Мэнголду, а не, скажем, Корали Фаржа («Субстанция») или Дени Вильневу, которому не повезло с датой релиза второй «Дюны» — с марта 2024 года все отборщики премий успели о ней позабыть. Ту же пятерку легко себе представить и на «Оскарах».

Если пожары не внесут дальнейших изменений в график наградного сезона, режиссеры раздадут свои награды 8 февраля, а актеры — 23-го, последним аккордом перед «Оскарами», которые будут вручены 2 марта.