«Анора» в миноре

В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения наград «Золотой глобус». Ее триумфатором стал мюзикл Жака Одиара «Эмилия Перес», победивший в четырех номинациях из десяти, на которые выдвигался. Второе место по количеству наград заняла драма Брейди Корбета «Бруталист» с тремя победами из семи возможных. Для «Аноры» Шона Бейкера и сыгравшего в ней Юры Борисова первая большая церемония наградного сезона оказалась неудачной — фильм не получил ни одного приза. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Съемочная группа «Эмилии Перес», слева направо: Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Селена Гомес, Жак Одиар, Карла София Гаскон и Зои Салдана

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Съемочная группа «Эмилии Перес», слева направо: Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Селена Гомес, Жак Одиар, Карла София Гаскон и Зои Салдана

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Нынешняя церемония вручения «Глобусов» — вторая после крупных организационных изменений, постигших премию в 2023 году. Все ее активы, принадлежавшие Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), были приобретены медиакомпаниями Dick Clark Productions и Eldridge, а сама ассоциация распущена. Теперь награды под брендом с более чем 80-летней историей присуждают несколько сотен журналистов, пишущих о кино, из разных стран.

Изменение и расширение состава голосующих можно было заметить уже по прошлогодним «Глобусам», когда очень американская по своей сути «Барби» получила всего две второстепенные награды. Но тогда выборщики все же не устояли перед тоже вполне традиционно голливудским «Оппенгеймером».

В этом же году лидерами по количеству сначала номинаций, а потом и наград стали экспериментальный мюзикл про необычную судьбу мексиканского наркобарона, поставленный французским режиссером на испанском языке, и снятая на 70-миллиметровую пленку драма продолжительностью три с половиной часа об искусстве, насилии и травме холокоста. Обе эти картины — международные копродукции, произведенные без участия крупных студий (Netflix подключился к «Эмилии Перес» только на стадии дистрибуции) и радикально авторские. Недаром, получая награду в номинации «Лучший фильм — драма» за «Бруталиста», Брейди Корбет вспоминал свою нелегкую борьбу с продюсерами за финальный монтаж фильма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущая церемонии Никки Глейзер

Фото: Christopher Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images Ведущая церемонии Никки Глейзер

Фото: Christopher Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images

Она оказалась не напрасной: помимо главного «Глобуса» фильм также получил приз за лучшую режиссуру для самого Корбета, а Эдриан Броуди был назвал лучшим актером в драме. Как пошутила ведущая церемонии стендап-комикесса Никки Глейзер, Броуди уже дважды «пережил холокост»: в 2003-м роль прошедшего концлагерь пианиста принесла ему первый «Оскар», в этом году с ролью прошедшего концлагерь архитектора он уверенно движется ко второму.

«Эмилия Перес», помимо победы в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл», также стала лучшим фильмом не на английском языке, укрепив свои оскаровские шансы в этой категории (сообразно награде Жак Одиар обе свои благодарственные речи произнес по-французски). Кроме того, лента получила «Золотой глобус» за лучшую песню, а Зои Салдана была выбрана лучшей актрисой второго плана.

Травма холокоста, правда, поданная в куда более легком, чем в «Бруталисте», и даже насколько это возможно комедийном духе, стала ключом к успеху и для Кирана Калкина, получившего приз как лучший актер второго плана за свою роль в драмеди Джесси Айзенберга «Настоящая боль». В этой категории он обошел в том числе и нашего соотечественника Юру Борисова. Шансы на оскаровскую номинацию у Борисова по-прежнему сохраняются, но сама награда, скорее всего, тоже достанется Калкину — уверенному фавориту сезона.

Оскаровские надежды «Аноры» в целом начинают представляться чуть менее прочными, чем казалось еще месяц назад, однако ставить на них крест пока рано, ведь наградная гонка только набирает обороты. И теперь, благодаря нескольким сюрпризам, случившимся на «Глобусе», она выглядит, пожалуй, одной из самых интересных за несколько последних лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Съемочная группа «Аноры», слева направо: Марк Эйдельштейн, Шон Бейкер, Саманта Куан, Каррен Карагулян, Алекс Коко, Ваче Товмасян и Юрий Борисов

Фото: Daniel Cole, Reuters Съемочная группа «Аноры», слева направо: Марк Эйдельштейн, Шон Бейкер, Саманта Куан, Каррен Карагулян, Алекс Коко, Ваче Товмасян и Юрий Борисов

Фото: Daniel Cole, Reuters

Среди этих сюрпризов — победа Деми Мур в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за роль в «Субстанции». Для ветеранши Голливуда и обладательницы нескольких «Золотых малин» это первая серьезная премия за 45 лет карьеры, и она, судя по ее речи, не намерена останавливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Деми Мур

Фото: Rich Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images Актриса Деми Мур

Фото: Rich Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images

Еще более неожиданным оказался результат в номинации «Лучшая актриса в драме»: здесь бразильянка Фернанда Торрес, сыгравшая в фильме Уолтера Саллеса «Я все еще здесь» о политической диссидентке Юнис Пайве, обошла таких звездных конкуренток, как Николь Кидман, Анджелина Джоли, Тильда Суинтон, Кейт Уинслет и Памела Андерсон, и внесла смятение в оскаровские прогнозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Фернанда Торрес

Фото: Christopher Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images Актриса Фернанда Торрес

Фото: Christopher Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images

Также мало кто из экспертов прочил «Глобус» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» Себастиану Стэну за роль в «Другом человеке» Аарона Шимберга. Эта победа бросает золотой отблеск и на вторую сыгранную им в прошлом году роль — Дональда Трампа в «Ученике» Али Аббаси, повышая ставки обоих фильмов в наградном забеге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Себастиан Стэн

Фото: Rich Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images Актер Себастиан Стэн

Фото: Rich Polk / GG2025 / Penske Media / Getty Images

Еще один сюрприз — одна-единственная награда для «Конклава» Эдварда Бергера (номинированного на шесть «Глобусов» и до сих пор считавшегося одним из лидеров сезона), причем в категории «Лучший сценарий»: ее получил Питер Строан, адаптировавший для экрана роман Роберта Харриса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сценарист Питер Строан

Фото: Ellen von Unwerth / GG2025 / Penske Media / Getty Images Сценарист Питер Строан

Фото: Ellen von Unwerth / GG2025 / Penske Media / Getty Images

Вероятно, для нынешней итерации «Глобусов» этот фильм оказался слишком традиционным по форме, если не по содержанию. Но академики все еще могут проявить к нему большую благосклонность. Оскаровское голосование начинается уже послезавтра, а 3 марта станет понятно, окажется ли оно таким же непредсказуемым, как выборы папы римского в самом «Конклаве».