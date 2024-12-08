Мексиканская энергия европейского кино

В Люцерне состоялась церемония вручения призов европейского кино — ежегодных наград Европейской киноакадемии. Абсолютным фаворитом стал фильм француза Жака Одьяра «Эмилия Перес», награжденный помимо главного призами за режиссуру, сценарий, монтаж и женскую роль. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зои Салдана в фильме «Эмилия Перес»

Фото: Canal+ [fr] Зои Салдана в фильме «Эмилия Перес»

Фото: Canal+ [fr]

«Эмилия Перес» снята по-испански на мексиканском материале. Знаток и поэт мужского брутализма, Одьяр резко меняет оптику в невероятной истории о боссе мексиканского картеля, которому приспичило изменить пол. В сущности, это метафора отказа от насилия как атрибута токсичного «мужского мира». И теперь Эмилия Перес, обретя новое обличье, возглавляет борьбу против похищений людей — того самого прибыльного бизнеса, которым успешно промышлял картель и которым печально славится Мексика.

Гротескно яркие, броские наряды от Сен-Лорана и остроумные песенно-танцевальные номера — вот арсенал этого зажигательного фильма, который начинается как криминальная драма, потом превращается в мюзикл и комедию, а по мере движения к финалу — в политический плакат и почти что в народный эпос.

Есть в картине и более глубокие смыслы: например, она дает понять, что полностью изменить натуру и смыть грехи прошлого невозможно.

Подсказанный феминистской повесткой, фильм Одьяра не поглощен ею и дает большую свободу интерпретаций.

Героиней церемонии стала трансгендерная испанская актриса Карла София Гаскон, известная в Мексике также как ведущая кулинарного телешоу. За роль звероватого мафиози Манитаса дель Монте, который после операции в израильской клинике превращается в грузную, но по-своему женственную Эмилию Перес, Карла Гаскон удостоена премии Европейской киноакадемии. Фильм Одьяра уже показан более чем в пятидесяти странах, и не только европейских: например, в Индии и Турции, но перспектива российского проката ему, скорее всего, не светит.

У картины-победительницы было несколько художественно сильных конкуренток — таких, как итальянская «Горная невеста» (режиссер Маура Дельперо) и франко-британская «Субстанция» (режиссер Корали Фаржа). В европейском конкурсе участвовала и лента иранца Мохаммада Расулофа «Семя священного инжира», спродюсированная Францией и Германией. Самой сильной претенденткой на награды считалась «Соседняя комната» Педро Альмодовара. Однако европейские академики предпочли «Эмилию Перес», в которой очевидно влияние эстетики Альмодовара, но это не подражание, а творческий диалог и даже в чем-то полемика.

Оба режиссера — испанский и французский — стремятся освоить территории Нового Света, но Альмодовар переносит туда свою, уже довольно усталую эстетику; Одьяр же черпает оттуда ресурсы энергии, дефицит которой остро ощутим в Европе.

На фоне триумфа «Эмилии Перес» не так уж много досталось другим игровым фильмам. Абу Сангаре из французской «Истории Сулеймана» признан лучшим европейским актером за роль африканского беженца. «Субстанция» награждена за операторскую работу и визуальные эффекты, датская «Девушка с иглой» Магнуса фон Хорна — за работу художника и музыку.

В категории документальных фильмов победил палестино-норвежский «Нет другой земли» (режиссеры Базель Адра, Хамдан Баллаль, Ювал Абраам и Рашель Шор) — о том, как выселяют жителей бедуинской деревни на Западном берегу Иордана. В создании этого публицистического документа принимали участие и израильские активисты. А лучшим анимационным признан фильм «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса — о том, как мировые катаклизмы переживают коты и другие живые существа, наделенные разумом, похоже, в большей степени, чем люди.