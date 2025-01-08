Пентагон после слов Трампа заявил об отсутствии планов вторжения в Гренландию

Пентагон пока не планирует военного вторжения в Гренландию на фоне сделанных заявлений избранным президентом США Дональдом Трампом о намерении сделать остров частью страны. Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх.

«Я не знаю ни о каких планах... и не буду касаться гипотетических вопросов. Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации»,— ответила госпожа Сингх на вопрос о действиях военного ведомства в случае получения соответствующего приказа.

Дональд Трамп заявлял, что Гренландия нужна США «по соображениям национальной безопасности». Во время своей пресс-конференции 7 января он отказался исключить применение силы для получения контроля над островом. Также избранный президент заявил о ведении переговоров с властями Панамы о переходе Панамского канала под контроль США. МИД Панамы отрицает факт таких переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продвигаемую господином Трампом инициативу «не лучшей идеей» и высказал мнение, что она не заслуживает обсуждения.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года и остается частью королевства, получив в 2009 году автономию и право на самоуправление.

Подробнее о планах избранного президента — в материале «Ъ FM» «"Дональд Завоеватель" обозначил цели».