Блинкен назвал «не лучшей идеей» слова Трампа о захвате Гренландии

Госсекретарь США Энтони Блинкен счел неосуществимой идею избранного президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. Он назвал слова политика «не лучшей идеей» и счел, что не стоит «тратить время на разговоры об этом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Господин Блинкен отметил на пресс-конференции в Париже (его слова передает Reuters), что администрация действующего президента США Джо Байдена за четыре года работы привнесла понимание, что США сильнее и более эффективны, когда сотрудничают с союзниками. По его мнению, в этом контексте не стоит «говорить или делать того, что может их оттолкнуть».

Дональд Трамп заявлял, что Гренландия нужна США «по соображениям национальной безопасности». Во время своей пресс-конференции 7 января он отказался исключать применение силы для получения контроля над островом. Также избранный президент заявил о ведении переговоров с властями Панамы о переходе Панамского канала под контроль США. МИД Панамы отрицает факт таких переговоров.

Подробнее о планах избранного президента — в материале «Ъ» «"Дональд Завоеватель" обозначил цели».