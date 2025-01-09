Самоисцеление самозанятых
Минтруд предложил новый эксперимент по добровольной оплате ими собственных больничных
Минтруд предложил начать с 2026 года эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Размер такого пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы предложено сделать фиксированными — 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год — «для простоты и понятности условий страхования». Параметры вряд ли заинтересуют всех плательщиков налога на профессиональный доход, но могут быть скорректированы по итогам общественного обсуждения проекта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Создание системы социальных гарантий для самозанятых обсуждается в РФ не первый год. Так, для тех из них, кто хочет обеспечить себе будущую пенсию, уже предусмотрена возможность добровольной уплаты страховых взносов. В 2024 году Минтруд разработал законопроект об исключении самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на пенсионное страхование, из списка работающих, что позволит и индексировать их пенсии (см. “Ъ” от 21 января 2024 года). Работа над законопроектом о добровольном социальном страховании самозанятых также продолжается более трех лет — возможность уплаты ими добровольных взносов в Соцфонд на страхование временной нетрудоспособности обсуждалась еще в 2022 году (см. “Ъ” от 29 сентября 2022 года) и привела к разработке нескольких версий поправок к закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (см. “Ъ” от 11 декабря 2023 года).
Новый проект закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» — реализация поручения «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой — был опубликован Минтрудом на regulation.gov.ru 27 декабря 2024 года. Как отметили в ведомстве, эксперимент предложено начать в январе 2026 года. Взаимодействовать со страховщиком — Соцфондом — предложено через приложение «Мой налог». Рассчитан эксперимент на три года — как и сам налоговый режим, который действует в РФ до 31 декабря 2028 года.
Сумму страхового покрытия — 35 тыс. или 50 тыс. руб. в год — можно будет выбрать самостоятельно, взнос составит 1344 руб. или 1920 руб. в месяц соответственно.
Выплата по больничному будет зависеть от трудового стража и периода уплаты страховых взносов. На 100% всей выбранной суммы в год может рассчитывать самозанятый, официальный стаж работы которого превышает восемь лет, на 80% — от пяти до восьми лет. При стаже до пяти лет оплата больничного не превысит 60% выбранной суммы. Оформить временную нетрудоспособность можно будет только после полугода уплаты взносов — с оплатой в 70%, а по истечении года — в 100% рассчитанной по предыдущему правилу суммы.
Эксперимент предусматривает скидки и надбавки к ежемесячному платежу: так, уплачивающие взносы более 18 и 24 месяцев и не получавшие на протяжении этого периода пособий самозанятые смогут снизить его на 10% и 30% соответственно. При превышении выплаченного за год страховым обеспечением размера страховой суммы предусмотрено увеличение взносов на 10% на следующие полгода — чтобы повысить гибкость условий страхования и мотивировать к долгосрочным отношениям со страховщиком, пояснили в Минтруде.
«Предложенная система — это шаг по сближению статуса самозанятых со статусом работников, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с ТК РФ»,— поясняет старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Когда институт самозанятости только вводился, основной его задачей было вывести неофициально занятых из тени. Теперь же в РФ уже более 10 млн самозанятых, и нужно «принимать меры по усилению их социальных гарантий», говорит эксперт.
Впрочем, оценить, насколько действенной и востребованной окажется инициатива, пока сложно: по словам главы информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Марии Коледы, для многих самозанятых уплата взносов в течение полугода «может стать дополнительным финансовым бременем».
Если процесс подключения к системе окажется сложным, а условия выплат — недостаточно понятными, спрос на такие больничные будет невысоким, добавляет владелец бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко. Ряд вопросов действительно потребует разъяснений: например, пока неясна судьба уплаченных средств, если самозанятый перестанет платить взносы: останутся ли внесенные деньги в накоплениях, которыми можно будет воспользоваться, или будет предложена иная структура их распределения, отмечает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
Отметим, что с высокой вероятностью и заявленные параметры эксперимента Минтруда потребуют в ближайшие годы уточнений «на ходу»: государство намерено существенно пересмотреть регулирование цифровых платформ, с которыми наиболее массово взаимодействуют самозанятые, что может существенно изменить характеристики этого вида занятости (см. “Ъ” от 22 ноября, 2 и 3 декабря).