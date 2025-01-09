Самоисцеление самозанятых

Минтруд предложил начать с 2026 года эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Размер такого пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы предложено сделать фиксированными — 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год — «для простоты и понятности условий страхования». Параметры вряд ли заинтересуют всех плательщиков налога на профессиональный доход, но могут быть скорректированы по итогам общественного обсуждения проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Создание системы социальных гарантий для самозанятых обсуждается в РФ не первый год. Так, для тех из них, кто хочет обеспечить себе будущую пенсию, уже предусмотрена возможность добровольной уплаты страховых взносов. В 2024 году Минтруд разработал законопроект об исключении самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на пенсионное страхование, из списка работающих, что позволит и индексировать их пенсии (см. “Ъ” от 21 января 2024 года). Работа над законопроектом о добровольном социальном страховании самозанятых также продолжается более трех лет — возможность уплаты ими добровольных взносов в Соцфонд на страхование временной нетрудоспособности обсуждалась еще в 2022 году (см. “Ъ” от 29 сентября 2022 года) и привела к разработке нескольких версий поправок к закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (см. “Ъ” от 11 декабря 2023 года).

Новый проект закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» — реализация поручения «социального» вице-премьера Татьяны Голиковой — был опубликован Минтрудом на regulation.gov.ru 27 декабря 2024 года. Как отметили в ведомстве, эксперимент предложено начать в январе 2026 года. Взаимодействовать со страховщиком — Соцфондом — предложено через приложение «Мой налог». Рассчитан эксперимент на три года — как и сам налоговый режим, который действует в РФ до 31 декабря 2028 года.

Сумму страхового покрытия — 35 тыс. или 50 тыс. руб. в год — можно будет выбрать самостоятельно, взнос составит 1344 руб. или 1920 руб. в месяц соответственно.

Выплата по больничному будет зависеть от трудового стража и периода уплаты страховых взносов. На 100% всей выбранной суммы в год может рассчитывать самозанятый, официальный стаж работы которого превышает восемь лет, на 80% — от пяти до восьми лет. При стаже до пяти лет оплата больничного не превысит 60% выбранной суммы. Оформить временную нетрудоспособность можно будет только после полугода уплаты взносов — с оплатой в 70%, а по истечении года — в 100% рассчитанной по предыдущему правилу суммы.

Эксперимент предусматривает скидки и надбавки к ежемесячному платежу: так, уплачивающие взносы более 18 и 24 месяцев и не получавшие на протяжении этого периода пособий самозанятые смогут снизить его на 10% и 30% соответственно. При превышении выплаченного за год страховым обеспечением размера страховой суммы предусмотрено увеличение взносов на 10% на следующие полгода — чтобы повысить гибкость условий страхования и мотивировать к долгосрочным отношениям со страховщиком, пояснили в Минтруде.

«Предложенная система — это шаг по сближению статуса самозанятых со статусом работников, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с ТК РФ»,— поясняет старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева. Когда институт самозанятости только вводился, основной его задачей было вывести неофициально занятых из тени. Теперь же в РФ уже более 10 млн самозанятых, и нужно «принимать меры по усилению их социальных гарантий», говорит эксперт.

Впрочем, оценить, насколько действенной и востребованной окажется инициатива, пока сложно: по словам главы информационного отдела независимого профсоюза «Новый труд» Марии Коледы, для многих самозанятых уплата взносов в течение полугода «может стать дополнительным финансовым бременем».

Если процесс подключения к системе окажется сложным, а условия выплат — недостаточно понятными, спрос на такие больничные будет невысоким, добавляет владелец бухгалтерской компании «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко. Ряд вопросов действительно потребует разъяснений: например, пока неясна судьба уплаченных средств, если самозанятый перестанет платить взносы: останутся ли внесенные деньги в накоплениях, которыми можно будет воспользоваться, или будет предложена иная структура их распределения, отмечает юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Отметим, что с высокой вероятностью и заявленные параметры эксперимента Минтруда потребуют в ближайшие годы уточнений «на ходу»: государство намерено существенно пересмотреть регулирование цифровых платформ, с которыми наиболее массово взаимодействуют самозанятые, что может существенно изменить характеристики этого вида занятости (см. “Ъ” от 22 ноября, 2 и 3 декабря).

Анна Королева