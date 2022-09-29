Самозанятым прописывают самолечение

Как стало известно “Ъ”, Минтруд разработал для российских самозанятых государственную систему добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Размер взноса для застрахованных не будет зависеть от заработка и составит 15 тыс. руб. в год, ежемесячные выплаты по больничному будут варьироваться от 13 тыс. руб. до 22 тыс. руб. в первый год отчисления взносов и от 19 тыс. руб. до 32,4 тыс. руб. во второй. Система может заработать уже в 2023 году. По оценкам Минтруда, в ближайшие годы число ее пользователей достигнет 2 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы получить оплачиваемый больничный, самозанятым предложат добровольно вносить в систему около 15 тыс. руб. в год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Чтобы получить оплачиваемый больничный, самозанятым предложат добровольно вносить в систему около 15 тыс. руб. в год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2023 году в России может появиться добровольное государственное социальное страхование для самозанятых, которое даст им доступ к больничным. Соответствующие предложения сейчас прорабатывает Минтруд: у “Ъ” есть презентация, представленная на ведомственном совещании в конце прошлой недели. Напомним, с 2019 года в РФ существует налог на профессиональный доход для работающих на себя, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. за год (ставка — 4% для физлиц и 6% для ИП и юрлиц). На 1 сентября, по данным ФНС, в РФ насчитывалось более 5,4 млн самозанятых.

Как следует из презентации Минтруда, размер ежемесячного страхового взноса для нового вида страхования предлагается установить в 3,84% от фиксированной в деньгах «базовой величины». На 2023 год она оценена в 32,5 тыс. руб. (два МРОТ 2023 года), то есть ежемесячный взнос составит 1,2 тыс. руб. в месяц или около 15 тыс. руб. в год. Страховать сумму заработка именно такого размера, как пояснил “Ъ” источник в Минтруде, ведомство предложило, исходя из условий, предлагаемых уже существующими на рынке коммерческими страховками. Размер выплаты по больничному при установленном взносе будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взноса: чем они больше, тем крупнее будет размер пособия по временной нетрудоспособности. Так, в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 (22,7 тыс. руб. в месяц), при стаже от пяти до восьми лет — 80% (18,1 тыс. руб.), при стаже до пяти лет — 60% (13,6 тыс. руб.). После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. руб., 25,9 тыс. руб. и 19,4 тыс. руб. соответственно, при этом число оплачиваемых больничных и их сроки (с первого дня нетрудоспособности и до фактического выздоровления) не ограничены.

Что предлагает страховать Минтруд Страховыми случаями по новому виду страхования Минтруд предлагает считать десять жизненных ситуаций. В их числе — заболевание или травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантин застрахованного, его ребенка-дошкольника в возрасте до 7 лет или недееспособного члена семьи. Как следует из презентации Минтруда, желающие застраховаться смогут сделать это в приложении «Мой налог», где взносы можно будет или перечислять собственноручно, или установить автоплатеж. Выплата застрахованному будет поступать на выбранный им банковский счет в срок до десяти рабочих дней. Как следует из презентации Минтруда, страховым стажем работника, благодаря которому будет определен размер выплаты по его страховому случаю, будет считаться не только период самозанятости, но и то время, которое застрахованный подлежал обязательному социальному страхованию, то есть был официально оформленным наемным работником. Анастасия Мануйлова

Как пояснил “Ъ” источник в ведомстве, Минтруд работал над новым видом страхования «по запросу сообщества самозанятых». Ранее “Ъ” уже писал о том, что большинство из них хотели бы получать именно выплаты по больничному (подробнее см. “Ъ” от 1 октября 2021 года). Ведомство планирует оформить свои предложения в виде поправок в ФЗ-255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» до конца этого года. По оценке источника “Ъ”, в ведомстве рассчитывают, что новый сервис будет «достаточно популярным» и на горизонте трех-пяти лет им будут пользоваться до 2 млн россиян.

«Мы проанализировали доступные сейчас программы частного страхования и смогли разработать более привлекательный страховой продукт, так как у нас как у государства нет цели на этом заработать»,— говорит собеседник “Ъ” в ведомстве. При этом, как подчеркивает источник “Ъ” в Фонде социального страхования, субсидировать новый вид страхования государство не будет ни при каком случае, так как это добровольная, а не обязательная программа. «Но это вряд ли понадобится — тариф будет устойчивым даже при повторении эпидемии коронавируса»,— отмечает он. По его словам, «средства нового вида страхования станут отдельной защищенной статьей бюджета единого социального фонда».

Отметим, впрочем, что число пользователей нового вида страхования может оказаться ниже прогнозного вне зависимости от его условий. На фоне мобилизации привлекательность наемной работы, дающей возможность избежать военной службы, по сравнению с работой на себя будет стремительно расти, следовательно, число самозанятых может начать уменьшаться.

Анастасия Мануйлова