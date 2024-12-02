Что забыли на платформе

Правительство считает опубликованный на минувшей неделе законопроект о платформенной экономике (см. “Ъ” от 27 сентября и 22 ноября) значимым элементом будущего экономического регулирования, важным в том числе для нацпроекта «Экономика данных». Разработки документа требовал курирующий нацпроект глава аппарата Белого дома вице-премьер Дмитрий Григоренко, который видит цифровые платформы важной структурной единицей растущей цифровой экономики. «Это естественный этап развития законодательства, действующие правила были ориентированы на офлайн-отношения и не учитывали уникальные цифровые аспекты, например в маркетплейсе нет уголка потребителя, но потребитель должен иметь гарантии и уверенность, что их будут обеспечивать»,— пояснил он “Ъ” суть своих требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Один из основных постулатов Белого дома — цифровые платформы (ЦП) развернулись в экономике РФ достаточно, чтобы обеспечить их устойчивость при введении регулирования, и при наличии на этом рынке десятков миллионов пользователей и миллионов контрагентов важно не упустить момент. Иначе цифровые агрегаторы, маркетплейсы и сервисы могут остаться в серой зоне, как это произошло с криптовалютами: государство может, например, их запретить или пытаться отрегулировать, и это даже обсуждалось несколько лет назад, но администрировать такое регулирование оказалось уже невозможно.

Отметим, что экономические агенты при попытках введения нового регулирования обычно ссылаются на то, что нагрузка будет переложена в цены для конечного потребителя — а это критично для нынешней антиинфляционной политики властей. Однако действия Банка России по охлаждению потребительского спроса в ожидании роста предложения дают паузу для обновления правил игры для цифровых платформ — так же, как и для рынка труда мигрантов (см. “Ъ” от 28 ноября). У платформ как «товаропроводящих» сетей, помимо высоких прибылей, остается и «физическая альтернатива» (офлайн-торговля, как раз нуждающаяся в поддержке; см. “Ъ” от 1 декабря), и слишком усердное перекладывание новых затрат в цены может временно подтолкнуть потребителей к «традиционным» магазинам.

Основная проблематика ЦП, по мнению правительства, в наличии серых зон как внутри платформенных экосистем, так и на их границах. Это — вопросы определения юридических рамок и учета самих платформ. Нет ясности и в разделении зон ответственности ЦП и вовлеченных в их работу экономических субъектов как друг перед другом, так и перед третьими лицами. Также нынешнее отсутствие регулирования позволяет работать в платформенных экосистемах серым поставщикам, что создает условия для недобросовестной конкуренции.

В первую очередь Белый дом говорит о защите покупателей товаров и услуг: для них выяснение структуры отношений поставщика, платформы и доставки в отсутствие законодательной рамки зачастую представляет непреодолимые трудности. В результате урегулирование любых претензий к качеству, срокам доставки и стоимости де-факто отдано на собственное усмотрение платформ, и, хотя конкуренция вынуждает их совершенствовать подходы к разрешению споров, юридических механизмов, позволяющих эффективно добиваться защиты прав потребителей, в законодательном поле нет или они размыты.

Также не регламентированы в настоящий момент зоны ответственности платформы, поставщиков и исполнителей между собой, что вызывает споры и взаимные претензии. Их Белый дом предлагает снимать в рамках обязательного досудебного онлайн-разбирательства — этот механизм уже при оспаривании действий контрольно-надзорных органов и признан эффективным и снижающим нагрузку на суды.

Отметим, что по ряду тематик дискуссия о цифровых платформах не завершена. Так, в законопроекте Минэкономики отношения платформ с исполнителями четко описаны как гражданско-правовые — эволюция защиты «партнеров» должна идти по пути предоставления им преференций при добровольном пенсионном и медицинском страховании и контроля платформами вредных, опасных и тяжелых условий их труда. Правительство же настаивает на существенной детализации регулирования в этой сфере, требуя «определить критерии, когда платформа является работодателем, а когда — связующим звеном между заказчиком и исполнителем». «В частности, отношения ЦП с наемными работниками-курьерами — трудовые. Они будут иметь право на социальные гарантии, отпуск и медицинскую страховку»,— пояснили “Ъ” в секретариате господина Григоренко.

Олег Сапожков