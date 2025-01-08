Российских пенсионеров ожидают четыре индексации пенсий в 2026—2027 годах

Индексация пенсионных выплат в России в 2026 году пройдет в два этапа: первый — с 1 февраля, на 4,5%, и второй — с 1 апреля и уже на 5,5%. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).

Парламентарий добавил, что в 2027 году предполагается также использовать аналогичный механизм начисления пенсионных пособий: на 4% с 1 февраля и на 4,1% с 1 апреля. Господин Чаплин уточнил, что механизм индексации для работающих пенсионеров автоматизирован, и подавать дополнительные заявления в Социальный фонд не нужно.

Ранее Никита Чаплин заявил, что средний размер страховой пенсии по старости в текущем году ожидается на уровне 24 059,12 руб. С апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%, к концу года их среднее значение составит 15 456 руб.

Согласно опросам, россияне считают приемлемой пенсию в 110 тыc. руб. Если в 2023–2024 годах доходы работников в стране выросли совокупно на 32%, то пенсии — только на 17%.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».