Депутат Чаплин напомнил размер средней пенсии по старости в 2025 году

С 1 января 2025 года средний размер страховой пенсии по старости будет составлять 24 059,12 руб. Об этом сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Чаплин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Никита Чаплин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что страховая пенсия в следующем году будет на уровне 24 тыс. руб., в октябре говорил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнял, что с нового года выплаты проиндексируют на уровень инфляции.

Средняя пенсия по старости в 2025 году увеличится на 7,5%, до 24,1 тыс. руб. Согласно опросам, россияне считают приемлемой пенсию в 110 тыc. руб. Если в 2023–2024 годах доходы работников в стране выросли совокупно на 32%, то пенсии — только на 17%.

Подробности — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».