ВСК: россияне считают приемлемой пенсией сумму 110 тыc. рублей

Россияне считают приемлемым размером пенсии 110 тыс. руб., говорится в исследовании Страхового дома ВСК. При этом к концу 2024 года доля граждан, желающих получать пенсию в диапазоне от 100 тыс. до 200 тыс. руб., увеличилась вдвое — с 12% до 25%.

Согласно исследованию, которое приводит «РИА Новости», в начале текущего года почти каждый второй россиянин рассчитывал на пенсию в размере от 50 до 100 тыс. руб., но к концу года этот показатель снизился до каждого третьего опрошенного. Наиболее высокие ожидания относительно размера пенсии у людей с высоким уровнем дохода, преимущественно у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В анализе указывается, что каждый второй россиянин еще не начал формировать сбережения на пенсию, а 32,7% респондентов не планируют этого делать (в начале года — 31,7%).

Наиболее финансово грамотными являются мужчины с высоким уровнем дохода (33%). Большинство россиян (80%) планируют встречать старость на родине, лишь 9% хотели бы жить за границей. Среди тех, кто не заботится о финансовой подушке безопасности, больше всего людей со средним уровнем дохода и без детей.

Размер средней назначенной пенсии по итогам первого полугодия в текущем году составил 20 877 руб. Минфин сообщал, что с 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам проиндексируют на уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит около 24 тыс. руб. Средняя пенсия по старости в следующем году увеличится на 7,5%, до 24,1 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зарплата в четыре пенсии».