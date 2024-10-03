Зарплата в четыре пенсии

По итогам первой половины 2024 года размер средней назначенной пенсии в РФ снизился до 25% относительно среднего размера начисленной заработной платы работников, следует из опубликованного в среду доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». Значение этого коэффициента замещения стало самым низким за последние десять лет, что отражает отставание темпов повышения пенсий от скорости роста зарплат на дефицитном рынке труда. Если в 2023–2024 годах доходы работников выросли совокупно на 32%, то пенсии — только на 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Росстат в докладе о социально-экономическом положении РФ зафиксировал новое снижение соотношения пенсии и зарплаты в стране — до 25%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам первого полугодия 2024 года составляла 83 582 руб., средняя назначенная пенсия — 20 877 руб. Поясним, это соотношение называется коэффициентом замещения и выступает одной из признанных в международной практике характеристик развития национальных пенсионных систем. К примеру, в Чехии он составляет 43%, в Канаде — 39%, в Великобритании — 32%.

В 2018 году Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда, взяв на себя обязательства поддерживать показатель на уровне не менее 40%. Однако после этого коэффициент замещения снижался практически ежегодно — если в 2018-м он был равен 33%, то к 2021 году опустился до 30,6%. Далее процесс ускорился: в 2022 году показатель сократился до 30%, в 2023 году — до 26%. Его нынешнее значение 25%, зафиксированное по итогам первого полугодия 2024-го, таким образом, стало минимальным, по крайней мере за последние десять лет. Отметим, что в 2012–2015 годах коэффициент замещения в России достигал уровня 35–37%.

Сокращение стало результатом двух процессов: активного роста зарплат, который происходил на российском рынке труда в последние полтора года, и невысокого уровня индексации пенсий.

Так, в 2023 году номинальный прирост зарплат в РФ превысил 14%, а в первом полугодии 2024 года он составил 18%. Пенсии же за этот период выросли на 9,3% и 7,6% соответственно. Если в 2023–2024 годах доходы работников выросли совокупно на 32%, то пенсии — только на 16,9%.

«При видимом численном увеличении размера пенсии ее социально-экономические характеристики не меняются, а в ряде случаев падают»,— отмечает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь. По его словам, к сокращению коэффициента замещения также дополнительно привело увеличение стоимости балла в пенсионной системе — и теперь не ясно, «зачем нужно было повышать пенсионный возраст в 2018 году».

Эксперты также отмечают, что, хотя рост зарплат привел к росту отчислений организаций в бюджет Социального фонда, это мало сказалось на уровне индексации пенсий.

«Как следует из пенсионной формулы, принятой в 2013 году, все дополнительные доходы фонда от взносов на пенсионное страхование должны быть использованы для выплаты текущих пенсий. Однако такой пересчет происходит с лагом в год, что позволяет фонду в случае роста зарплат накапливать средства»,— поясняет ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

В 2025 году, как следует из проекта бюджета Социального фонда, внесенного в Госдуму 30 сентября, уровень пенсий в РФ после их индексации с 1 января вырастет на 7,3%. По прогнозу Минэкономики, уровень инфляции в следующем году составит 4,5%, при этом прирост номинальных зарплат превысит 10%. Отметим, что, если нынешняя ситуация на рынке труда сохранится (а пока факторов, которые способствовали бы снижению дефицита рабочей силы немного), прирост зарплат может быть и большим, соответственно, их отрыв от пенсий может увеличиться.

Анастасия Мануйлова