Fox News: суд не отложит вынесение приговора Трампу по делу о подлоге документов

Суд в США отказал избранному президенту страны Дональду Трампу в отсрочке приговора в рамках дела о фальсификации финансовых документов. Об этом сообщил телеканал Fox News. Как предполагалось ранее, приговор по этому делу будет объявлен 10 января, в то время как на 20 января запланирована инаугурация господина Трампа.

Ранее политик назвал фарсом и политической атакой решение судьи все же огласить приговор по данному делу, связаному с именем порноактрисы Сторми Дэниелс. В публикации The Wall Street Journal 2018 года утверждалось, что господин Трамп выплатил ей $130 тыс. за молчание о связях. По версии следствия, деньги передал адвокат Майкл Коэн. Прокуратура не стала преследовать республиканца ввиду наличия у него президентского иммунитета. В ноябре 2022 года началось новое расследование. Политика обвинили в подлоге через Trump Organization при возмещении адвокату переданных Сторми Дэниелс выплат.

Накануне федеральная судья Эйлин Кэннон из Флориды запретила до конца апелляционного разбирательства публикацию доклада по другому делу в отношении Дональда Трампа — о ненадлежащем обращении с секретными документами.

О реакции зарубежных СМИ на исход дела о подлоге — в материале «Ъ FM».