Трамп назвал фарсом и политической атакой решение судьи огласить ему приговор

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил в коррумпированности и неуважении к конституции судью Хуана Мерчана, назначившего ему вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов на 10 января. На 20 января запланирована инаугурация господина Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на новогодней вечеринке в Мар-а-Лаго (Флорида)

Фото: Marco Bello, Reuters Дональд Трамп на новогодней вечеринке в Мар-а-Лаго (Флорида)

Фото: Marco Bello, Reuters

«Эта незаконная политическая атака — не что иное, как подстроенный фарс. "Исполняющий обязанности" судья Мерчан, который является радикальным сторонником (Демократической.— ''Ъ'') партии, только что издал еще один приказ, который является заведомо незаконным»,— написал избранный президент в социальной сети Truth Social. По мнению Дональда Трампа, такое судебное решение противоречит закону об исковой давности, а также «может положить конец президентству в США в том виде, в котором мы его знаем».

Хуан Мерчан ранее отклонил ходатайство Дональда Трампа о прекращении дела в связи с его победой на президентских выборах. Из заявления судьи следует, что «наиболее жизнеспособным решением» станет приговор, который не будет предполагать содержание под стражей, денежного штрафа или условного срока, пишет Reuters.

Дело касается порноактрисы Сторми Дэниелс. В публикации The Wall Street Journal 2018 года утверждалось, что господин Трамп выплатил ей $130 тыс. за молчание о связях. По версии следствия, деньги передал адвокат Майкл Коэн. Прокуратура не стала преследовать республиканца из-за президентского иммунитета. В ноябре 2022 года началось новое расследование. Политика обвинили в подлоге через Trump Organization при возмещении адвокату переданных Сторми Дэниелс выплат.

Может ли процесс против Дональда Трампа закончиться сроком? Что пишут об это зарубежные СМИ.