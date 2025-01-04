Суд назначил вынесение приговора Трампу на 10 января

Судья из Нью-Йорка Хуан Мерчан назначил вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов на 10 января. Ответчик должен явиться на вынесение приговора либо очно, либо в виртуальном формате. На 20 января запланирована инаугурация господина Трампа.

Хуан Мерчан отклонил ходатайство Дональда Трампа о прекращении дела в связи с его победой на президентских выборах. Из заявления судьи следует, что «наиболее жизнеспособным решением» станет приговор, который не будет предполагать содержание под стражей, денежного штрафа или условного срока, пишет Reuters.

Дело касается порноактрисы Сторми Дэниелс. В публикации The Wall Street Journal 2018 года утверждалось, что господин Трамп выплатил ей $130 тыс. за молчание о связях. По версии следствия, деньги передал адвокат Майкл Коэн. Прокуратура не стала преследовать республиканца из-за президентского иммунитета. В ноябре 2022 года началось новое расследование. Политика обвинили в подлоге через Trump Organization при возмещении адвокату переданных Дэниелс выплат.

О политической ситуации в США — в материале «Ъ» «США взялись за старого».