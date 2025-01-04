Зарубежные СМИ: Может ли процесс против Дональда Трампа закончиться сроком?

Суд Нью-Йорка вынесет Дональду Трампу приговор за 10 дней до его инаугурации. Речь о подлоге финансовых документов и выплате порноактрисе Сторми Дэниелс компенсации за молчание. Ответчик обязан явиться на вынесение приговора либо лично, либо в виртуальном формате. В американской прессе обсуждают будущий процесс, называя его «судебным спектаклем». Сам Трамп решение судьи огласить ему приговор назвал фарсом и политической атакой. Может ли процесс окончиться для избранного президента тюремным сроком? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheney Orr/File Photo, Reuters Фото: Cheney Orr/File Photo, Reuters

После победы на президентских выборах Дональд Трамп просил прекратить дело против него, но судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство. Будущий хозяин Белого дома уже признан виновным в том, что выплатил $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс за то, чтобы молчала об их связи, напоминает The Wall Street Journal. По версии следствия, деньги передавал адвокат Майкл Коэн. В 2018-м прокуратура не стала преследовать Трампа из-за президентского иммунитета. Но осенью 2022 года началось новое расследование. Политика обвинили в подлоге финансовых документов через Trump Organization.

Всего в деле 34 пункта, по которым присяжные признали избранного президента виновным. Подделывая деловую документацию, он пытался скрыть сексуальный скандал, который мог сорвать его избирательную кампанию в 2016 году. Приговор будет оглашен 10 января, за полторы недели до новой инаугурации. Трамп должен явиться в зал суда лично или присутствовать по виртуально, постановил судья. И это беспрецедентный случай в истории США, отмечает Reuters. До сих пор ни один президент Соединенных Штатов бывший или действующий не был обвинен или осужден за уголовное преступление.

Однако никакое наказание подсудимому не грозит. Судья Мерчан опубликовал 18-страничное заключение, в котором заявил, что он не склонен приговаривать Трампа к тюремному заключению – это было бы не практично, учитывая его скорое возвращение в Белый дом. По мнению судьи, решение о «безоговорочном освобождении» — то есть без заключения под стражу, денежного штрафа, испытательного срока или общественных работ — будет «наиболее жизнеспособным» исходом дела, отмечает Financial Times>.

The New York Times называет решение суда «ошеломляющим развитием событий». Еще недавно дело о подлоге бумаг грозило Трампу лишением свободы сроком до четырех лет. Кроме того, в четырех различных юрисдикциях закрыты другие четыре уголовных дела, которые рассматриавались в прошлом году. Каждое из них грозило Трампу годами тюрьмы. Но Федеральный специальный прокурор прекратил их, уступив политике Министерства юстиции, запрещающей преследование действующих президентов. Пример Трампа станет подтверждением практической невозможности посадить в тюрьму избранного или действующего президента США, не смотря на признание его виновности заключает газета.

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