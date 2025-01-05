N-tv: сирийские власти заблюрили фото с Бербок со встречи в Дамаске

На размещенных в связанных с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) соцсетях фотографиях с посетившей Дамаск министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок применили эффект размытия. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.

Госпожа Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро прибыли в сирийскую столицу 3 января для встречи с представителями новых властей арабской республики и обсуждения перспектив взаимодействия. Участники переговоров обсуждали, среди прочего, вопросы, связанные с обеспечением прав женщин.

После переговоров в соцсетях ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) были размещены четыре фотографии, на которых лицо и фигура госпожи Бербок и двух предполагаемых переводчиц были заблюрены, тогда как изображение господина Барро опубликовано без ретуши.

ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в республике 8 декабря. Президент страны Башар Асад улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. В МИД России 25 декабря заявили, что Москва открыта к конструктивному диалогу с представителями всех политических сил в Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».