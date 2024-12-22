Сирии не хватит на всех

Глава МИД Турции Хакан Фидан в воскресенье посетил Сирию, а вскоре в Дамаск отправится и президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турция полна решимости стать главным игроком в Сирии, заняв то место, которое принадлежало России и Ирану. Препятствием для этих планов остаются США и Израиль, которые выступают против превращения Сирии в стратегический плацдарм Анкары. В этой ситуации Россия стремится сохранить свое влияние и военные базы в Сирии, давая понять, что Анкаре не удастся стать главным бенефициаром смены власти в Дамаске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан (слева) и Ахмед аш-Шараа

Фото: Reuters Хакан Фидан (слева) и Ахмед аш-Шараа

Фото: Reuters

В ходе своего первого визита в Дамаск после смены власти в Сирии глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед Аль-Джулани). На встрече в Дамаске также присутствовали заместитель главы МИД Турции Нух Йылмаз, временный поверенный в делах Турции в Дамаске Бурхан Кероглу и новый глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.

Незадолго до этого в сирийской столице побывал глава Национального управления разведки Турции Ибрахим Калын.

О своем намерении отправиться в Сирию глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил накануне в интервью французской телекомпании France 24. Он дал понять, что едет согласовывать с новыми властями вопросы переустройства сирийского государства при сохранении центральной роли Анкары.

Хакан Фидан не исключил проведения операции против базирующихся на севере Сирии «Сил народной самообороны» (СНС), которые Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

«Все, что необходимо, будет сделано»,— заверил глава МИД Турции. «СНС — террористическая организация, искусственно созданная людьми из Турции, Ирака, Сирии и некоторыми из Европы. Думаю, что она должна быть немедленно распущена. Сейчас в Сирии новая администрация, рассчитываю, что они решат этот вопрос. Это предпочтительный способ, но если этого не произойдет, то, конечно, мы должны будем защитить собственную безопасность»,— предупредил турецкий министр.

Что же касается перспектив сохранения российского присутствия в Сирии, то, по словам главы МИД Турции, «это вопрос сирийского народа, ему и принимать решение».

Накануне визита Хакана Фидана новым главой МИД Сирии был назначен Асаад Хасан аш-Шибани, также известный как Заид аль-Аттар, который до 2024 года проживал в Турции. Передача руководства сирийским дипломатическим ведомством близкому к Анкаре политику стала еще одним шагом на пути укрепления позиций Турции в Дамаске.

В конце прошлой недели ряд программных заявлений по Сирии сделал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пообещав посетить Дамаск вскоре после господина Фидана, он недвусмысленно обозначил намерение Анкары взять на себя роль опекуна и «старшего брата» Дамаска.

Возвращаясь домой после визита в Египет, турецкий лидер заявил, что неотложной задачей должно стать снятие с Сирии санкций и ее скорейшее возвращение в мировое сообщество. «Внутренние конфликты и годы войны в Сирии разрушили инфраструктуру городов и государства. Сирийская экономика также рухнула. Снятие эмбарго и ограничений, введенных в отношении Сирии из-за режима Асада, будет полезным шагом для восстановления страны»,— заявил президент Эрдоган.

Излагая программу будущих преобразований в Сирии, президент Эрдоган рассуждал так, словно национальным лидером соседней страны теперь стал он. Главными задачами турецкий лидер назвал «разработку инклюзивной конституции и построение политической системы, которая станет основой будущей Сирии». В списке приоритетов он также упомянул «восстановление сирийских городов, возвращение беженцев, решение жилищного вопроса, а также воссоздание производственных мощностей, энергетических объектов, предприятий сельского хозяйства и животноводства».

Впрочем, подчеркнуто демонстрируя «заботу о новой Сирии», турецкий лидер прежде всего намерен решать собственные задачи.

«Мы покажем, что пришло время нейтрализовать террористические организации, действующие в Сирии. Мы сделаем это, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы со стороны наших южных границ»,— заявил президент Эрдоган.

Однако препятствием для этих планов остаются США, которые выступают против превращения Сирии в плацдарм Турции. В конце прошлой недели американские сенаторы представили законопроект о введении санкций против Анкары за силовую операцию против курдских вооруженных формирований, которым оказывает помощь Вашингтон.

О намерении оказать давление на Анкару заявил член верхней палаты Конгресса США Крис Ван Холлен. «Атаки со стороны поддерживаемых Турцией сил на наших партнеров, сирийских курдов, подрывают региональную безопасность и усилия по предотвращению восстановления ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России.— “Ъ”)»,— написал Ван Холлен в соцсети X. В связи с этим американские законодатели в своем законопроекте отметили, что Анкара будет обязана координировать свои усилия с США.

После смены власти в Сирии поддерживаемые Турцией формирования Сирийской свободной армии начали наступление на позиции курдов в Манбидже и Айн-эль-Арабе.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщила, что Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией, что может говорить о подготовке широкомасштабного вторжения. По информации газеты The Washington Post, после падения правительства Асада между протурецкими формированиями и курдскими силами может начаться гражданская война.

Противодействие со стороны США становится не единственным препятствием на пути утверждения Турции в роли единоличного лидера в Сирии. Собственные амбиции реализует ближайший союзник США — Израиль, проводящий свою операцию в приграничных районах соседнего государства и поддерживающий СНС.

Возвращаясь из Каира, президент Эрдоган пообещал, что «Турция будет продолжать загонять Израиль в угол по всем направлениям и заставлять действовать в соответствии с законом». «Сегодня Сирия подвергается безрассудству Израиля. Существует резолюция Совета Безопасности ООН 242 от 1967 года, касающаяся оккупации Израилем Голанских высот. Эта резолюция осуждает оккупацию Израилем Голанских высот и требует его ухода из региона. Важно, чтобы международное сообщество приняло меры по выполнению этой резолюции»,— заявил президент Эрдоган. Ранее радиостанция «Голос Турции» со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщила, что, если Армия обороны Израиля будет оказывать огневую поддержку СНС, Турция начнет сбивать израильские боевые самолеты в Сирии.

На этом конфликтном фоне стремящаяся сохранить свое влияние и военные базы в Сирии Россия уже дала понять, что ее не вполне устраивает сценарий безраздельного турецкого господства в соседней стране, где до свержения президента Асада лидирующие позиции занимали Москва и Тегеран.

В ходе состоявшейся в прошлый четверг совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что он находится в постоянном контакте с президентом Эрдоганом, однако при этом неожиданно назвал главным бенефициаром перемен в Сирии не демонстрирующую максимальную активность Турцию, а Израиль.

Таким образом, российский лидер дал понять, что Турция зря почивает на лаврах, рассчитывая, что именно она извлечет наибольшую выгоду из перемен в Сирии.

Сергей Строкань