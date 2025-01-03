Главы МИДов Германии и Франции отправились с визитом в Дамаск

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро отправились с визитом в сирийский Дамаск, сообщили французские и немецкие СМИ. Там министры проведут переговоры с лидером новой сирийской администрации, главой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) Ахмадом аш-Шараа.

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Фото: JГ¶rg Blank / picture alliance / Getty Images Анналена Бербок в Сирии

Фото: JГ¶rg Blank / picture alliance / Getty Images

«Болезненная глава правления Асада закончилась. Новая глава открылась, но она еще не написана»,— сказала госпожа Бербок перед отъездом (цитата по Spiegel). По словам министра, «новое политическое начало» между Европой и Сирией возможно.

Аналогичную точку зрения выразил и французский министр Жан-Ноэль Барро. По его словам, Франция «не должна упустить возможность поддержать сирийский народ на этом важном перекрестке», несмотря на «весь скептицизм вокруг исламистов» (цитата по le Parisien).

Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро — первые министры Евросоюза, посетившие Сирию после отставки президента Башара Асада. ХТШ (признана в РФ террористической и запрещена) захватила власть в Сирии 8 декабря. Господин Асад улетел в Россию, где ему предоставили политическое убежище. В МИД России 25 декабря заявили, что Москва открыта к конструктивному диалогу с представителями всех политических сил в Сирии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».