Израиль заявил, что «Хамас» не передавал список заложников

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что палестинское движение «Хамас» не передавало список имен удерживаемых в секторе Газа заложников для освобождения. Представитель движения ранее рассказал агентству Reuters, что «Хамас» утвердил список из 34 заложников, которых они могут освободить при достижении соглашения о прекращении огня с Израилем.

«Вопреки утверждениям, "Хамас" до сих пор не передал Израилю список имен заложников»,— сказано в сообщении канцелярии премьера, которое приводит советник его офиса Дмитрий Гендельман в Telegram.

По словам представителя «Хамаса», палестинское движение в рамках переговоров намерено настаивать на полной остановке боевых действий, а не временном режиме прекращения огня. Он уточнял, что любая сделка по заложникам будет зависеть от достижения соглашения о выводе израильских войск из сектора Газа.

В конце декабря палестинское движение обвинило Израиль в выдвижении новых условий относительно вывода войск из анклава и обмена. В ответ канцелярия премьера Израиля заявила, что именно движение осложняет достижение сделки по прекращению огня и обмену заложниками, отказываясь от ранее принятых договоренностей.

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