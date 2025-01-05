Reuters: «Хамас» утвердил список 34 заложников для освобождения

Палестинское движение «Хамас» утвердило список из 34 заложников, которых они могут освободить при достижении соглашения о прекращении огня с Израилем, сообщил представитель движения агентству Reuters.

Собеседник агентства также уточнил, что любая сделка будет зависеть от достижения соглашения о выводе израильских войск из сектора Газа. По его словам, «Хамас» также намерен настаивать на полной остановке боевых действий, а не временном режиме прекращения огня.

25 декабря «Хамас» обвинил Израиль в выдвижении новых условий по выводу войск из анклава, остановке боевых действий и обмену. В ответ канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что именно движение осложняет достижение сделки по прекращению огня и обмену заложниками, отказываясь от ранее принятых договоренностей.

В середине декабря «Хамас» опубликовал заявление, согласно которому подписание мирного соглашения будет возможно, если Израиль перестанет выдвигать новые условия. Ynet писал, что «все детали соглашения уже ясны», но основной спор касался количества заложников, которых «Хамас» освободит на первом этапе.

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