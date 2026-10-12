Картину Кандинского за 90 млн руб. впервые выставят на публичные торги в России

Торги состоятся 18 октября. Картина Василия Кандинского впервые будет представлена на публичных торгах в России. «Василий Кандинский считается самым дорогим русским художником на мировых аукционах. За историю торгов Sotheby's и Christie's общая стоимость 40 его работ превысила $591 млн , обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала»,— сообщили там.