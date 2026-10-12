Картину Кандинского за 90 млн руб. впервые выставят на публичные торги в России
12.10.2026, 07:55
Московский аукционный дом выставит на торги пейзаж Василия Кандинского «Летний день. Полдень», оцененный в 90 млн руб. Всего в каталог вошли 320 лотов общей оценочной стоимостью 1,5 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме.
Торги состоятся 18 октября. Картина Василия Кандинского впервые будет представлена на публичных торгах в России. «Василий Кандинский считается самым дорогим русским художником на мировых аукционах. За историю торгов Sotheby's и Christie's общая стоимость 40 его работ превысила $591 млн , обойдя в этом рейтинге вещи Малевича и Шагала»,— сообщили там.
Среди других дорогих произведений — выполненный пастелью пейзаж Исаака Левитана «Осень. Долина реки» (1893–1894 годы), оцененный в 30 млн руб. Полотно представляет собой авторский вариант картины 1896 года из собрания Государственного Русского музея. Ранее картина находилась в коллекции академика АН СССР Владимира Миткевича и его супруги Екатерины.
Также на торгах представят работы Ильи Репина, Николая Рериха, Петра Кончаловского, Константина Юона, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Василия Поленова и других русских классиков.