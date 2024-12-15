Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Маршруты нанесли на карточки

Visa и MasterCard манят российских туристов

Ассоциация туроператоров России ожидает в наступающем году нового бума «карточного туризма» — выездов граждан РФ за границу для оформления карт международных платежных систем. Это объясняется сокращением числа российских банков, чьи карты UnionPay принимают за рубежом, а также трудностями с обменом долларов старого образца за границей. Впрочем, эксперты отмечают, что использование Visa и MasterCard сопряжено с определенными сложностями, к тому же о пополнении привязанных к таким картам счетов необходимо регулярно отчитываться перед ФНС.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают новой волны спроса россиян на туры за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, в том числе в связи с отказом в приеме карт UnionPay и проблемами с обменом долларовых купюр старого образца. Об этом сообщило в воскресенье «РИА Новости». Такие запросы стали актуальны в связи с попаданием под жесткие американские санкции Газпромбанка, одного из основных эмитентов карт UnionPay, которые принимались за рубежом (см. “Ъ” от 22 ноября). В настоящее время за рубежом работают карты этой платежной системы Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка (см. “Ъ” от 26 ноября).

Как заявил “Ъ” вице-президент АТОР Артур Мурадян, с ограничением работы выпущенных в России карт UnionPay туроператоры получат десятки тысяч новых запросов на оформление Visa и MasterCard в странах постсоветского пространства.

Основными направлениями «карточного туризма» он называет Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Армению.

Артур Мурадян предполагает, что туроператоры будут активно формировать в них программы туров, основной спрос на которые будет реализован после новогодних праздников.

При этом, по оценке эксперта, сейчас карты Visa и MasterCard, эмитированные в странах ближнего зарубежья, есть у 1% отправляющихся за рубеж россиян. «Речь идет об активных путешественниках, которые совершают несколько поездок в год, в том числе в страны Европы»,— пояснил он. По словам господина Мурадяна, туристы, выбирающие пляжный отдых в Турции, Египте или странах Персидского залива, редко нуждаются в дополнительных платежных средствах: они оплачивают перелет, размещение и услуги через российские компании, а на месте пользуются наличными. Всего в январе—сентябре россияне совершили 22,5 млн международных поездок, на 7% больше, чем в прошлом году, следует из данных Погранслужбы ФСБ.

Впрочем, другие эксперты оценивают использование россиянами карт международных платежных систем (МПС) за рубежом более оптимистично. Согласно исследованию Anderida Financial Group, проведенному в прошлом году, уже в 2022 году карты МПС были у 3% россиян, к середине 2023 года их доля превысила 11%, а к концу года, по прогнозам исследовательской компании, должна достичь 15%. В исследовании отмечается, что наиболее популярными у российских граждан были банки Казахстана (36%), Турции (16%), Грузии (10%), и Армении (6%), Белоруссии (5%). На Таджикистан, Узбекистан и Киргизию в совокупности приходилось 12%. При этом лишь треть россиян для оформления карты посетили страну банка-эмитента, а 66% удалось сделать это дистанционно. Причем затраты оценивались от 30 тыс. руб. и выше.

Эксперты отмечают, что эмитированные российскими банками карты UnionPay находятся под повышенным санкционным риском, кроме того, их функционал существенно уже, чем у карт МПС, с точки зрения сети приема, возможностей оплаты на зарубежных сайтах.

Однако, как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, вряд ли спрос на иностранные карты Visa и MasterCard будет массовым, поскольку те, кто имеет возможность часто выезжать за рубеж, уже, как правило, оформили себе их.

К тому же карты зарубежных МПС несут для российских владельцев определенные неудобства и риски. По словам председателя комиссии по финансовой и информационной безопасности Совета ТПП России Тимура Аитова, для открытия картсчета в дружественной стране обязательно надо получить местный аналог ИНН или пройти регистрацию, как это требуется в Армении. «Риски дистанционного открытия счета и получения карты без приезда в страну также велики, так как этим часто занимаются сомнительные организации по различным незаконным схемам»,— отмечает эксперт. Не исключены сложности в пополнении таких карт, конвертации из местных валют в доллары или евро. Кроме того, как отмечает господин Прохоров, необходимо будет ежегодно «подавать отчет в налоговую о движении средств по зарубежному счету, а для ряда категорий граждан открытие зарубежных счетов прямо запрещено законодательно».

Максим Буйлов, Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...