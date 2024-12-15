Маршруты нанесли на карточки

Ассоциация туроператоров России ожидает в наступающем году нового бума «карточного туризма» — выездов граждан РФ за границу для оформления карт международных платежных систем. Это объясняется сокращением числа российских банков, чьи карты UnionPay принимают за рубежом, а также трудностями с обменом долларов старого образца за границей. Впрочем, эксперты отмечают, что использование Visa и MasterCard сопряжено с определенными сложностями, к тому же о пополнении привязанных к таким картам счетов необходимо регулярно отчитываться перед ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают новой волны спроса россиян на туры за рубеж для оформления банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, в том числе в связи с отказом в приеме карт UnionPay и проблемами с обменом долларовых купюр старого образца. Об этом сообщило в воскресенье «РИА Новости». Такие запросы стали актуальны в связи с попаданием под жесткие американские санкции Газпромбанка, одного из основных эмитентов карт UnionPay, которые принимались за рубежом (см. “Ъ” от 22 ноября). В настоящее время за рубежом работают карты этой платежной системы Россельхозбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка (см. “Ъ” от 26 ноября).

Как заявил “Ъ” вице-президент АТОР Артур Мурадян, с ограничением работы выпущенных в России карт UnionPay туроператоры получат десятки тысяч новых запросов на оформление Visa и MasterCard в странах постсоветского пространства.

Основными направлениями «карточного туризма» он называет Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Армению.

Артур Мурадян предполагает, что туроператоры будут активно формировать в них программы туров, основной спрос на которые будет реализован после новогодних праздников.

При этом, по оценке эксперта, сейчас карты Visa и MasterCard, эмитированные в странах ближнего зарубежья, есть у 1% отправляющихся за рубеж россиян. «Речь идет об активных путешественниках, которые совершают несколько поездок в год, в том числе в страны Европы»,— пояснил он. По словам господина Мурадяна, туристы, выбирающие пляжный отдых в Турции, Египте или странах Персидского залива, редко нуждаются в дополнительных платежных средствах: они оплачивают перелет, размещение и услуги через российские компании, а на месте пользуются наличными. Всего в январе—сентябре россияне совершили 22,5 млн международных поездок, на 7% больше, чем в прошлом году, следует из данных Погранслужбы ФСБ.

Впрочем, другие эксперты оценивают использование россиянами карт международных платежных систем (МПС) за рубежом более оптимистично. Согласно исследованию Anderida Financial Group, проведенному в прошлом году, уже в 2022 году карты МПС были у 3% россиян, к середине 2023 года их доля превысила 11%, а к концу года, по прогнозам исследовательской компании, должна достичь 15%. В исследовании отмечается, что наиболее популярными у российских граждан были банки Казахстана (36%), Турции (16%), Грузии (10%), и Армении (6%), Белоруссии (5%). На Таджикистан, Узбекистан и Киргизию в совокупности приходилось 12%. При этом лишь треть россиян для оформления карты посетили страну банка-эмитента, а 66% удалось сделать это дистанционно. Причем затраты оценивались от 30 тыс. руб. и выше.

Эксперты отмечают, что эмитированные российскими банками карты UnionPay находятся под повышенным санкционным риском, кроме того, их функционал существенно уже, чем у карт МПС, с точки зрения сети приема, возможностей оплаты на зарубежных сайтах.

Однако, как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, вряд ли спрос на иностранные карты Visa и MasterCard будет массовым, поскольку те, кто имеет возможность часто выезжать за рубеж, уже, как правило, оформили себе их.

К тому же карты зарубежных МПС несут для российских владельцев определенные неудобства и риски. По словам председателя комиссии по финансовой и информационной безопасности Совета ТПП России Тимура Аитова, для открытия картсчета в дружественной стране обязательно надо получить местный аналог ИНН или пройти регистрацию, как это требуется в Армении. «Риски дистанционного открытия счета и получения карты без приезда в страну также велики, так как этим часто занимаются сомнительные организации по различным незаконным схемам»,— отмечает эксперт. Не исключены сложности в пополнении таких карт, конвертации из местных валют в доллары или евро. Кроме того, как отмечает господин Прохоров, необходимо будет ежегодно «подавать отчет в налоговую о движении средств по зарубежному счету, а для ряда категорий граждан открытие зарубежных счетов прямо запрещено законодательно».

Максим Буйлов, Александра Мерцалова