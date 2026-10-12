МИД РФ обвинил Запад в использовании Starlink для координации протестов
12.10.2026, 07:55
Зарубежные системы спутникового интернета вроде Starlink применяют для вмешательства во внутренние дела стран, в том числе для организации протестов, утверждает замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, об этой проблеме российской стороне заявил Иран, который якобы сталкивается с подобными случаями с 2022 года.
«Западные низкоорбитальные спутниковые системы интернет-связи широко используются для вмешательства во внутренние дела государств. Абонентские терминалы нелегально ввозятся в развивающиеся страны, используются для координации незаконных протестов»,— сказал господин Алимов в интервью «РИА Новости».
Разработчик Starlink — американская SpaceX Илона Маска. В МИД РФ говорили, что эта компания осуществляет экспансию на мировом рынке под предлогом удобства спутниковой связи, фактически получая возможность оказывать воздействие на население других стран. По версии российской стороны, в Венесуэле и Иране незаконно ввезенные абонентские терминалы Starlink использовались для организации протестов и распространения дезинформации о властях.