МИД РФ обвинил Запад в использовании Starlink для координации протестов

Зарубежные системы спутникового интернета вроде Starlink применяют для вмешательства во внутренние дела стран, в том числе для организации протестов, утверждает замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, об этой проблеме российской стороне заявил Иран, который якобы сталкивается с подобными случаями с 2022 года.