Казахстан отправил в Бразилию черные ящики разбившегося в Актау самолета

Комиссия по расследованию авиакатастрофы с лайнером Azerbaijan Airlines вылетела в Бразилию. Члены комиссии передадут бортовые самописцы с самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Azamat Sarsenbayev / File Photo / Reuters Фото: Azamat Sarsenbayev / File Photo / Reuters

Решение было принято по рекомендации Международной организации гражданской авиации после консультаций с Россией и Азербайджаном. CENIPA обладает сертифицированной лабораторией для считывания самописцев и оснащена всем необходимым оборудованием, сообщили накануне в министерстве. Процесс расшифровки находится на личном контроле президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, утверждали в ведомстве.

Катастрофа с самолетом Embraer 190 произошла 25 декабря, когда он летел из Баку в Грозный. Погибли 38 человек из 67 пассажиров и членов экипажа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines разбился «вследствие обстрела с земли», и потребовал компенсаций от России.

Подробнее о расследовании авиакатастрофы — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».