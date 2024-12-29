Алиев потребовал от России компенсаций за авиакатастрофу в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Он заявил, что Россия также должна выплатить компенсации как Азербайджану, так и пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации»,— сказал президент в интервью AzTV. Он добавил, что первое из условий российская сторона выполнила вчера, 28 декабря.

Окончательная причина авиакатастрофы будет известна после вскрытия черных ящиков, подчеркнул Ильхам Алиев. Однако, по его словам, первоначальные версии были достаточны обоснованы и опираются на то, что судно получило «повреждения извне на территории России». При этом он отметил, что лайнер был сбит не специально.

«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести»,— сказал господин Алиев.

Самолет Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Погибли 38 человек, всего на борту было 67 человек. Вчера, 28 декабря, президент Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой.

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