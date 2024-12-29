Казахстан направит черные ящики упавшего в Актау самолета в Бразилию

Минтранс Казахстана сообщил о планах направить бортовые самописцы с самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). В сообщении ведомства отмечается, что Бразилия является одной из стран—производителей Embraer, из-за чего она может принимать участие в расшифровке черных ящиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Azamat Sarsenbayev/File Photo, Reuters Фото: Azamat Sarsenbayev/File Photo, Reuters

В сообщении министерства говорится, что решение обусловлено рекомендациями Международной организации гражданской авиации, а также консультациями с Россией и Азербайджаном. В то же время CENIPA обладает сертифицированной лабораторией для считывания самописцев и оснащена всем необходимым оборудованием. Минтранс подчеркнул, что вопрос о расшифровке черных ящиков находится на личном контроле президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Катастрофа с самолетом Embraer 190 произошла 25 декабря, из-за крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. 28 декабря президент Казахстана сообщил о планах привлечь к расшифровке черных ящиков экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил 27 декабря, что обломки лайнера и показания очевидцев говорят о том, что причиной крушения воздушного судна стало внешнее вмешательство.

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