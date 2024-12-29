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Коммерсантъ FM
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Казахстан направит черные ящики упавшего в Актау самолета в Бразилию

Минтранс Казахстана сообщил о планах направить бортовые самописцы с самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Актау 25 декабря, в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). В сообщении ведомства отмечается, что Бразилия является одной из стран—производителей Embraer, из-за чего она может принимать участие в расшифровке черных ящиков.

Фото: Azamat Sarsenbayev/File Photo, Reuters

Фото: Azamat Sarsenbayev/File Photo, Reuters

В сообщении министерства говорится, что решение обусловлено рекомендациями Международной организации гражданской авиации, а также консультациями с Россией и Азербайджаном. В то же время CENIPA обладает сертифицированной лабораторией для считывания самописцев и оснащена всем необходимым оборудованием. Минтранс подчеркнул, что вопрос о расшифровке черных ящиков находится на личном контроле президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Катастрофа с самолетом Embraer 190 произошла 25 декабря, из-за крушения погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. 28 декабря президент Казахстана сообщил о планах привлечь к расшифровке черных ящиков экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил 27 декабря, что обломки лайнера и показания очевидцев говорят о том, что причиной крушения воздушного судна стало внешнее вмешательство.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Актау

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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