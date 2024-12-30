Песков: предпосылок для завершения боевых действий на Украине сейчас нет

В графике президента России Владимира Путина на 30 декабря не запланированы международные контакты, в том числе по урегулированию конфликта на Украине, сообщил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он считает, что предпосылок для прекращения боевых действий сейчас нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон (объявлен в РФ иностранным агентом) заявил, что сегодня, 30 декабря, «состоится историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны». Он добавил, что уверен в этом на 90–95%, какие-либо подробности о предполагаемых участниках встречи не приводились.

Господин Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Также он настаивает, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО. 19 декабря во время подведения «Итогов года» президент сказал, что Россия готова вести диалог с любым представителем Украины, если он будет легитимным. На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и обсудить пути окончания украинского конфликта.

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