Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Главное

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

Фото: МВД Украины