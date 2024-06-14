Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Главное
На встрече с руководством МИДа президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Россия в качестве мирного урегулирования предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.
- Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей.
- Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
- У Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус.
- Россия готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса.
- Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, предполагается и отмена санкций против России.
- Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.
- Если Украина и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими.
- В марте 2022 года Россия была согласна на возвращение Херсона и Запорожья. Сейчас новые территории уже навсегда с Россией, этот вопрос даже не может обсуждаться.
- Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, поскольку хотела договориться.
- Россия готова к диалогу с партнерами по ОДКБ, ШОС, а также с западными, в том числе европейскими государствами, чтобы приступить к созданию неделимой системы евразийской безопасности.
- Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. «Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата».
- БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов. Россия видит растущий интерес к этому объединению и будет содействовать плавному включению новых участников.
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