Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Главное

На встрече с руководством МИДа президент России Владимир Путин заявил, что Россия делает еще одно мирное предложение Украине и Западу. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Россия в качестве мирного урегулирования предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.
  • Украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей.
  • Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
  • У Украины должен быть нейтральный, безъядерный статус.
  • Россия готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса.
  • Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, предполагается и отмена санкций против России.
  • Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ тоже должен быть зафиксирован в международных документах.
  • Если Украина и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими.
  • В марте 2022 года Россия была согласна на возвращение Херсона и Запорожья. Сейчас новые территории уже навсегда с Россией, этот вопрос даже не может обсуждаться.
  • Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, поскольку хотела договориться.
  • Россия готова к диалогу с партнерами по ОДКБ, ШОС, а также с западными, в том числе европейскими государствами, чтобы приступить к созданию неделимой системы евразийской безопасности.
  • Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. «Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата».
  • БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов. Россия видит растущий интерес к этому объединению и будет содействовать плавному включению новых участников.

Фотогалерея

Основные события СВО за июнь 2024 года

Предыдущая фотография
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину

На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов

13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов

Фото: AO «Телекомпания НТВ»

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко

В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко

Фото: ДСНС

11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ

11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ

Фото: Reuters / Nadja Wohlleben

11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР)

11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер

Фото: David W Cerny / Reuters

В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине

В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций &lt;br>На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич

В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций
На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич

Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования

Фото: пресс-служба президента РФ

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло &lt;br>На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА

В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло
На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА

Фото: @vvgladkov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура

Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

Фото: пресс-служба президента РФ

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

Фото: Reuters / Thomas Peter

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня &lt;br>На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня
На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

Фото: Reuters

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

Фото: Reuters

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

Фото: @vvgladkov

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Фото: Reuters

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

Фото: @V_Zelenskiy_official

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

Фото: МВД Украины

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 39

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИДа 14 июня заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО. Тогда переговоры возможны, подчеркнул президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На полях саммита G7 в Италии президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Документ предполагает, что США будут предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую и разведывательную поддержку. Согласно договору, США поддерживают стремление Киева присоединиться к НАТО. Уточняется, что США не берут на себя обязательства по отправке войск на Украину

Фото: Reuters / Alessandro Garofalo

13 июня в Горловке (ДНР) сотрудники НТВ попали под обстрел. Валерий Кожин умер в больнице, Алексею Ивлиеву (на фото) ампутировали руку. После случившегося уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ. СКР РФ возбудил уголовные дела об убийстве и воспрепятствовании законной деятельности журналистов

Фото: AO «Телекомпания НТВ»

Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии не хватает, чтобы покрыть дефицит, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью Reuters 13 июня. Бывший президент Украины Петр Порошенко (на фото) заявил, что зимой Украина приблизится к энергетической катастрофе

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

В Киевской области после ночных взрывов зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах региона, на одном из промышленных объектов начался пожар, сообщил 12 июня глава областной военной администрации Руслан Кравченко

Фото: ДСНС

11 и 12 июня в Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины, на которую съехались представители десятков государств, включая украинского президента Владимира Зеленского (на фото слева). Формальный хозяин площадки канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение Украине новых систем ПВО и боеприпасов, а также призвал остальные страны последовать примеру ФРГ

Фото: Reuters / Nadja Wohlleben

11 июня Минобороны РФ сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Артемовка (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область). Днем ранее российские военные заняли Старомайорское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими войсками округов. Главе государства было доложено о ходе спецоперации, а также планах по продолжению военных действий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной, в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты юридические меры, заявил 11 июня госсекретарь военного ведомства Игор Мелихер

Фото: David W Cerny / Reuters

В июле Еврокомиссия предоставит Киеву €1,5 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России, 90% этой суммы пойдет на оружие, сообщила 11 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

В Генштабе Вооруженных сил Украины 11 июня заявили, что на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях фронта сложилась напряженная ситуация. На Харьковском участке украинская армия продолжает принимать меры по усилению оборонных позиций
На фото: начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич

Фото: General Staff of the Ukrainian Armed Forces

10 июня министр обороны России Андрей Белоусов (на фото) провел совещание с главой Минздрава Михаилом Мурашко по медицинскому обеспечению участников спецоперации, на котором обсуждались вопросы реабилитации раненых и протезирования

Фото: пресс-служба президента РФ

Ущерб Крыму от водной и энергетической блокад превысил 14 трлн руб., заявил глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse, опубликованном 8 июня, заявила, что Запад перешел красную линию, когда несколько стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по российской территории

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В ночь на 8 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над Крымом, Краснодарским краем, а также Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, сообщило Минобороны. Утром БПЛА самолетного типа был уничтожен Северной Осетией. Прежде об атаке дронов в республике ведомство не заявляло
На фото: храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в белгородском поселке Прохоровка после атаки БПЛА

Фото: @vvgladkov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщил, что при обстреле села Садовое 22 человека погибли, еще 15 получили ранение. Разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал. 9 и 10 июня были объявлены в регионе днями траура

Фото: Telegram-канал Губернатора Херсонской области

7 июня президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $225 млн. В пакет войдут в том числе боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger и ракеты для ПВО HAWK

Фото: Reuters / Elizabeth Frantz

7 июня в результате ракетного удара по Луганску обрушился подъезд пятиэтажного дома. Четыре человека погибли, более 40 пострадали. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли пять ударов ракетами ATACMS. По их данным, четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два жилых дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня выразил надежду на аналогичную «высадку» союзников на Украине

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Украина объявила об обязательной эвакуации детей, их родителей или попечителей из нескольких городов и сел Донецкой области, где в последние дни идут активные боевые действия, сообщило 6 июня агентство AFP

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

5 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что в украинском плену находятся 1348 россиян, в российском — 6465 украинских военных

Фото: пресс-служба президента РФ

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 июня посетил Харьковское и Купянское направления фронта. Он отметил тяжелую для ВСУ ситуацию у Волчанска и Часова Яра

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Киеве, шести областях Украины и в подконтрольных украинским властям районах ДНР начались экстренные отключения электричества, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго» 4 июня. 5 июня глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут длиться четыре часа и больше

Фото: Reuters / Thomas Peter

Продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось после подтягивания украинских резервов, заявил глава администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала» 4 июня
На фото: иностранные журналисты ведут съемку в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

4 июня в интервью Time президент США Джо Байден сообщил о своих опасениях, что в случае поражения Украины страны Европы «от Балкан до Белоруссии» станут более самостоятельными. Также господин Байден заявил, что даже если Украина не станет частью НАТО, США все равно продолжат снабжать ее вооружением

Фото: Reuters

4 июня президент РФ Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию ОПК. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Шойгу, Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев будут курировать сферу ОПК каждый по своему направлению

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Украинский МИД отверг мирную инициативу Китая и Бразилии, предусматривающую альтернативную Швейцарской мирную конференцию с участием РФ и Украины, 4 июня министр иностранных дел Китая Ван И (на фото) заявлял, что инициативу поддержали 26 стран. Украинская сторона в ответ сообщила, что единственным справедливым основанием для достижения мира является формула президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В ходе переговоров в Маниле президент Украины Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (справа) направить в страну психотерапевтов для оказания помощи украинским военным, сообщили 3 июня в пресс-службе администрации филиппинского лидера

Фото: Reuters

Предприятия ВПК Украины сообщили правительству о мобилизации своих сотрудников при сверке данных в территориальных центрах комплектования (аналог российского военкомата), несмотря на право бронировать от призыва до 100% рабочего штата. Обращение в адрес властей подписали более 40 оборонных предприятий, сообщило 3 июня украинское издание «Страна.ua»

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области, сообщил 3 июня замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Нидерланды намерены передать Украине 24 истребителя F-16. Они могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила 3 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

2 июня ВСУ около 190 раз атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, по региону было выпущено свыше 130 снарядов. При детонации боеприпаса погиб замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко. В поселке Ивня после взрыва украинского дрона загорелась кровля супермаркета

Фото: @vvgladkov

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (слева) 2 июня на полях форума «Диалог Шангри-Ла» обсудили усиление украинской системы ПВО, поставки самолетов F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности

Фото: Reuters

Российские войска взяли под контроль село Уманское в ДНР, заявило 2 июня Минобороны РФ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские следователи направили в суд почти 300 уголовных дел в отношении 458 украинских военных, причастных к обстрелам Донбасса, вынесено уже 250 приговоров, сообщили 2 июня в пресс-службе СКР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

1 июня в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

1 июня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины и местам хранения западной военной техники в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики

Фото: @V_Zelenskiy_official

По данным Минэнерго Украины, в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики. В «Укргидроэнерго» назвали критическими повреждения оборудования на двух ГЭС. В Винницкой области пострадал объект критической инфраструктуры, сообщило Министерство внутренних дел Украины

Фото: МВД Украины

7 июня Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...