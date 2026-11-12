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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

Бывшего директора Театра сатиры Нестратова арестовали по делу о взятке

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве отправил в СИЗО бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Это следует из данных картотеки суда.

Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Официально о задержании господина Нестратова не сообщалось. По информации РБК, бывшего директора обвиняют в передаче взятки от подрядчика театра экс-сотруднику Департамента культуры Москвы. Следствие полагает, что деньги предназначались за покровительство при заключении контракта на поставку оборудования для театра.
Павел Нестратов руководил Театром сатиры с июня 2024 года, сменив на этом посту Игоря Берлина. В августе 2026 года он покинул должность, его место заняла бывшая заместительница Екатерина Сироткина. Ранее под следствие попадал экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев, которого обвинили в хищении бюджетных средств.
Подробнее — в материале «Ъ» «Директору "Сатиры" уже не смешно».