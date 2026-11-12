Бывшего директора Театра сатиры Нестратова арестовали по делу о взятке

Павел Нестратов руководил Театром сатиры с июня 2024 года, сменив на этом посту Игоря Берлина. В августе 2026 года он покинул должность, его место заняла бывшая заместительница Екатерина Сироткина. Ранее под следствие попадал экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев, которого обвинили в хищении бюджетных средств.