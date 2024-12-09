На Ямале ужесточат требования к трудовым мигрантам

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ужесточат миграционную политику региона, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии. «В сферах занятости, в которые можно привлекать мигрантов, будут определенные ужесточения, будет более точечная работа. Мы будем следить за безопасностью в широком смысле этого слова, а система видеонаблюдения одна из самых эффективных мер, будем развивать»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Артюхов отметил, что интеллектуальная система с помощью видеокамер сверяет изображения лиц всех приезжих в ЯНАО с федеральными базами розыска. «Если это злоумышленник масштаба, что его разыскивает вся страна, этот человек у нас не растворится незаметно, он будет задержан сотрудниками правопорядка. Система очень эффективная, мы будем дальше ее расширять»,— подчеркнул глава Ямала.

Губернатор добавил, что власти намерены расширить видеонаблюдение с интеллектуальной системой на аэропорты, вокзалы и крупные торговые центры. «У нас на Ямале есть разные сложности в связи с жизнью на крайнем Севере. Удаленность и так далее. И по погоде у нас не сладко, но ощущение безопасности это большая сильная сторона нашего региона, и мы должны ее сохранять»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Ранее о планах ужесточить требования к трудовым мигрантам заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, о схожих намерениях сообщил глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук.

Василий Алексеев, Салехард