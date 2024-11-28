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В Тюменской области ужесточат требования к трудовым мигрантам

В правительстве Тюменской области рассматривают введение новых ограничений и запретов на трудовую деятельность мигрантов, заявил губернатор Александр Моор в ходе бюджетного послания депутатам Тюменской областной думы.

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Как в любой семье, в нашем доме есть свои правила, которым должны следовать все, кто здесь живет, работает, и даже гостит. Особенно те, кто хочет стать частью нашей семьи»,— отметил глава региона. Господин Моор добавил, что область «остается привлекательной для внешней миграции», поэтому власти регулируют участие трудовых мигрантов в некоторых секторах экономики. «Иностранным гражданам, чья трудовая деятельность ведется на основании патентов, в регионе нельзя работать водителями такси и автобусов»,— пояснил он.

Александр Моор напомнил, что с января 2025 года в регионе увеличится стоимость патента для приезжих из других стран специалистов: с 7,6 тыс. руб. в месяц до 9,3 тыс. руб. в месяц.

С этим губернатор заверил, что в области сохраняется «стабильный уровень удовлетворенности населения состоянием межэтнических отношений». По словам господина Моора, более 83% жителей региона положительно оценивают состояние межнациональных отношений, 72% — считают общественно-политическую ситуацию в регионе «стабильной и спокойной». «Их количество выросло в 2024 году по сравнению с прошлым на 3%, а значит и увеличилось число тех, кто чувствует себя в нашем доме в безопасности»,— сказал Александр Моор.

Василий Алексеев

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