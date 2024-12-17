В ХМАО с начала года увеличится стоимость патента для иностранных граждан

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО–Югре) с 1 января 2025 года увеличится платеж по налогу на доход физических лиц в виде патента, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С начала 2025 года сумма платежа по патенту составит 11097 руб. в месяц. Сейчас она составляет 9040 руб. в месяц. В УМВД напомнили, что стоимость рассчитывается, исходя из авансового платежа, зафиксированного в федеральном законодательстве в размере 1200 руб., коэффициента-дефлятора на текущий год и регионального коэффициента, который устанавливается регионом.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, что власти региона рассматривают новый перечень направлений видов деятельности, в которых не могут быть трудоустроены иностранные граждане. Сейчас в округе действуют ограничения на работу трудовых мигрантов в восьми видах деятельности.

Анна Капустина