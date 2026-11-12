Медведев сыграет в одной группе с Алькарасом на итоговом турнире ATP

Даниил Медведев в седьмой раз в карьере сыграет на итоговом турнире ATP. Он брал титул в 2020 году. В этом сезоне россиянин выиграл четыре состязания: в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы. Его лучшим результатом на мейджорах стал выход в четвертый круг на Australian Open и US Open.