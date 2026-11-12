Медведев сыграет в одной группе с Алькарасом на итоговом турнире ATP
Состоялась жеребьевка итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором участвуют восемь лучших игроков сезона. Турнир пройдет с 16 по 22 ноября в Турине.
В группе, названной в честь Ивана Лендла, сыграют россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас, американец Флавио Коболли и американец Фрэнсис Тиафо. В квартет Джона Макинроя вошли первая ракетка мира немец Александр Зверев, американец Бен Шелтон, француз Артюр Фис и испанец Рафаэль Ходар. По два лучших теннисиста из каждой группы выйдут в полуфинал.
Общий призовой фонд итогового турнира составляет $15,75 млн. В прошлом году победителем состязания стал итальянец Янник Синнер, который досрочно завершил сезон из-за травмы.
Даниил Медведев в седьмой раз в карьере сыграет на итоговом турнире ATP. Он брал титул в 2020 году. В этом сезоне россиянин выиграл четыре состязания: в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы. Его лучшим результатом на мейджорах стал выход в четвертый круг на Australian Open и US Open.