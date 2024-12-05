Власти ХМАО рассматривают ужесточение требований к трудовым мигрантам

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) обсуждают новый перечень направлений видов деятельности, в которых не могут быть трудоустроены иностранные граждане, рассказал губернатор Руслан Кухарук в ходе прямой линии. «Там, где мы видим, что сегодня мы можем обойтись без иностранной рабочей силы, где мы видим риски, этот перечень будет актуализирован»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Кухарук напомнил, что на территории округа действуют ограничения на работу мигрантов по восьми направлениям деятельности. «Мы видим, что сегодня на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось количество иностранных граждан, которые приезжают в округ»,— добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в Югре выстроен «совершенно другой формат» с «высококвалифицированными специалистами» из других стран. «Мы продолжаем международное сотрудничество в рамках образовательной деятельности»,— заверил он.

Ранее, 28 ноября, о возможном введении новых ограничений и запретов на трудовую деятельность мигрантов в Тюменской области заявил губернатор Александр Моор. С этим губернатор заверил, что в области сохраняется «стабильный уровень удовлетворенности населения состоянием межэтнических отношений».

Василий Алексеев