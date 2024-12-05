Власти ХМАО рассматривают ужесточение требований к трудовым мигрантам
В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) обсуждают новый перечень направлений видов деятельности, в которых не могут быть трудоустроены иностранные граждане, рассказал губернатор Руслан Кухарук в ходе прямой линии. «Там, где мы видим, что сегодня мы можем обойтись без иностранной рабочей силы, где мы видим риски, этот перечень будет актуализирован»,— сказал он.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Господин Кухарук напомнил, что на территории округа действуют ограничения на работу мигрантов по восьми направлениям деятельности. «Мы видим, что сегодня на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось количество иностранных граждан, которые приезжают в округ»,— добавил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что в Югре выстроен «совершенно другой формат» с «высококвалифицированными специалистами» из других стран. «Мы продолжаем международное сотрудничество в рамках образовательной деятельности»,— заверил он.
Ранее, 28 ноября, о возможном введении новых ограничений и запретов на трудовую деятельность мигрантов в Тюменской области заявил губернатор Александр Моор. С этим губернатор заверил, что в области сохраняется «стабильный уровень удовлетворенности населения состоянием межэтнических отношений».