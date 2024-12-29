Алиев назвал причиной крушения самолета в Актау обстрел с земли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау «вследствие обстрела с земли». По его словам, борт не был сбит специально. Господин Алиев также выразил сожаление в связи с тем, что российская сторона хотела «замять вопрос» о причинах крушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты ... Мы знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы ... Конечно, наш самолет случайно сбили. Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи»,— сказал Ильхам Алиев в интервью AzTV.

Как добавил президент Азербайджана, при ударе пилот самолета мог воспринять это как столкновение с птицами, потому что «никто не подумал бы, что наш самолет обстреляют с земли в дружественной стране». По его словам, версия Москвы о взрыве газового баллона «огорчила нас» и показала, что «российская сторона хочет замять вопрос». Он также заявил об отказе от расследования Межгосударственным авиационным комитетом, которым руководят в том числе российские чиновники.

Самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Погибли 38 человек, в том числе 7 россиян. Всего на борту было 67 человек. Вчера, 28 декабря, президент России Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой.

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