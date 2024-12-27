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Коммерсантъ FM
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Путин сформировал рабочую группу по развитию системы образования

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы образования. Она заменит межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы общего образования, утвержденную в 2020 году.

Основными задачами группы называются анализ состояния современной системы образования и разработка стратегии ее дальнейшего развития. Для этого группа может рассматривать предложения о разработке профильных законопроектов, запрашивать необходимую информацию, привлекать ученых и специалистов в качестве экспертов.

В рабочую группу вошли 25 человек: 2 сопредседателя, ответственный секретарь и члены рабочей группы. Сопредседателями стали помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, секретарем — референт управления президента по научно-образовательной политике Андрей Гудков.

26 декабря Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости пересматривать федеральные образовательные стандарты. Он отметил, что сегодня школьники сталкиваются со слишком высокой нагрузкой. В ноябре председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых жаловалась, что школы часто игнорируют требование, по которому домашняя работа не должна превышать 30% классной.

О школьном образовании в России — в материале «Ъ» «На уроках становится тише».

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