На уроках становится тише

Госдума, Минпросвещения и Российская академия образования (РАО) готовы при необходимости ввести в школах оценки за поведение. Накануне общественники попросили президента Владимира Путина одобрить такую инициативу — и тот предложил сначала «обсудить» ее. В думском комитете по образованию считают, что оцениваться могут «уважительное отношение к окружающим» и «соблюдение дисциплины во время урока». В РАО заявили о готовности разработать критерии для оценки по поведению и напомнили, что она была неотъемлемой частью советской школы. В Минпросвещения готовы после экспертного и общественного обсуждения внести оценку поведения в стратегию развития образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ Фото: Евгений Надалинский, Коммерсантъ

Члены СПЧ еще летом жаловались, что российским школам не хватает механизма оценки поведения учащихся. Необходимость такого нововведения обосновывалась «защитой учителей от неадекватного поведения детей» и «конфликтными ситуациями с родителями». Глава рабочей группы СПЧ по образованию, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода говорила, что «инициатива находится на первой стадии разработки» (см. “Ъ” от 1 июля). В среду этот вопрос был поднят на встрече СПЧ с президентом. Председатель ОП Сахалинской области Владимир Иконников пересказал жалобы учителей на «безнаказанность» учащихся и предложил «рассмотреть вопрос о возвращении в нашу школу оценки за поведение». В ответ господин Путин допустил, что у отмены такой оценки «были какие-то причины», и попросил поэтому «как минимум обсудить» ее возвращение. «Нужно, чтобы она на что-то влияла,— подчеркнул президент.— Она должна быть равноценной с другими оценками».

После заседания глава СПЧ Валерий Фадеев заявил “Ъ”, что соответствующий механизм нужно будет разработать самим учителям.

«На мой взгляд, нам не нужна пятибалльная шкала. Оценка должна стать сигналом о проблемах у хулиганов,— сказал он “Ъ”.— А просто за неправильно заправленную рубашку или беготню на переменах наказывать не стоит». Он выразил надежду, что после слов президента обсуждение этой темы будет проходить быстрее.

«Оценки за поведение долгое время были неотъемлемой частью российской и советской школы»,— заявила “Ъ” глава РАО Ольга Васильева. По ее словам, у академии «имеется много наработок в области теории воспитания, научных подходов к наставничеству». Поэтому «в случае запроса от коллег» РАО готова приступить к разработке критериев для такой оценки. Каких-то конкретных примеров она, впрочем, не назвала.

Как вводилась и отменялась оценка по поведению в СССР История вопроса Оценки за поведение выставлялись в школах Российской империи. Но после революции нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский в 1918 году отменил любые отметки в принципе, запретив «применение балльной системы для оценки познаний и поведения учащихся во всех без исключения случаях школьной практики». Они вернулись в советские школы в 1943 году, когда нарком просвещения РСФСР Владимир Потемкин утвердил «Правила для учащихся». В 1944 году он же издал постановление «О введении цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся». В нем говорилось, что пятерка ставится «за безупречное поведение учащегося», а тройка — «за серьезное нарушение поведения». Двойка ставилась при решении вопроса об исключении из школы. В 1970 году министром просвещения СССР Михаилом Прокофьевым была утверждена новая инструкция. Вместо пятибалльной вводилась система словесных характеристик поведения — «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Так, «примерное» поведение предполагало, что школьник «старательно учится» и активно участвует в общественной жизни класса и школы. «Удовлетворительное» поведение предполагало выполнение основных требований школы. «Неуд» грозил ученикам, «систематически не выполняющим основных обязанностей» и не подчиняющимся требованиям школы и учителей. Годовой «неуд» по поведению грозил учащимся выпускных классов недопуском к экзаменам. Вместо аттестата они получали справку о том, что «прослушали курс средней общеобразовательной школы». В марте 1989 года отметки за поведение и прилежание были упразднены письмом Министерства народного образования РСФСР. Документ подчеркивал, что такая оценка больше не ставится ни в классный журнал, ни в дневник учащегося. Александр Воронов

«Госдума уже вернула школе воспитательную функцию (соответствующий закон был подписан президентом в 2020 году.— “Ъ”). Следующим шагом должно стать как раз возвращение оценок за поведение,— заявила “Ъ” первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).— Но прежде чем что-то вводить, мы будем обсуждать инициативу с педагогическим и родительским сообществами. В этом вопросе главное — обозначить четкие критерии, по которым должна выставляться оценка. В их числе, например, может быть уважительное отношение к окружающим, соблюдение речевого этикета, организованность, пунктуальность, порядок на рабочем месте, соблюдение дисциплины во время урока и так далее». Она добавила, что вернуть такую оценку «можно на уровне отдельного приказа Минпросвещения», так что не придется менять федеральные законы.

В Минпросвещения «полностью поддерживают позицию президента, что в случае введения такая оценка должна быть равнозначна другим».

Свои предложения ведомство «после широкого экспертного и общественного обсуждения» внесет в долгосрочную стратегию развития образования, добавили там.

«Доверительный разговор педагога с учеником о поведении — с искренним желанием разобраться, в чем причины и чем можно помочь,— имеет гораздо больший воспитательный эффект, нежели просто констатация факта "поведение неудовлетворительно" или "удовлетворительно"»,— заявила “Ъ” руководитель отдела сопровождения учащихся школы «Летово» Мария Першина. Она считает, что инициативу нужно сначала протестировать «в экспериментальных группах», затем обсудить полученный опыт и только тогда принимать окончательное решение.

Полина Ячменникова