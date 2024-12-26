Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты из-за высокой нагрузки

Правительство осведомлено о проблеме высокой нагрузки на школьников, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он считает, что нужно пересматривать федеральные образовательные стандарты. Он назвал здоровье детей главным критерием успешного развития государства.

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«Мы видим, и в том числе одни из вызовов, которые определены были в рабочих группах (Стратегии развития образования.— "Ъ"), они связаны с тем, что нужно существенно пересматривать федеральные образовательные стандарты с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей»,— сказал господин Чернышенко в интервью «РИА Новости».

В ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить проблемы высокой учебной нагрузки на школьников и целесообразность ОГЭ. Он поручил привлечь к обсуждению министра просвещения Сергея Кравцова и привел данные экспертов, согласно которым 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых жаловалась, что школы игнорируют требование о том, что домашняя работа не должна превышать 30% классной. По словам зампреда Госдумы Ирины Яровой, из-за такой нагрузки половина детей приобретают заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и ЖКТ.

О школьном образовании в России — в материале «Ъ» «На уроках становится тише».